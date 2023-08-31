Погода
$ 87.85 - 88.31
€ 95.45 - 96.45

С 1 сентября в системе ЭТТН изменится порядок присвоения номеров документов

32  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 сентября 2023 года система Государственной налоговой службы Кыргызской Республики "Электронная товаротранспортная накладная" будет присваивать номера документов в соответствии с новыми требованиями, установленными решением Евразийской Экономической Комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Так, присвоение номеров будет проводиться по структуре "KGXXXXXXXXXXXXXXX".

В случае обнаружения технических ошибок или расхождений в значениях товаров просим обращаться в Службу технической и консультационной поддержки электронных услуг ГУ "Салык Сервис" по следующим номерам:0221 00 01 16,0776 00 01 16,0508 99 66 69, 0997 00 01 16, 0755 00 01 16, 0312 61 01 67. А также можно связать по электронной почте: support@it.salyk.kg.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431967
Теги:
ГНС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  