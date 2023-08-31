С 1 сентября в системе ЭТТН изменится порядок присвоения номеров документов

С 1 сентября 2023 года система Государственной налоговой службы Кыргызской Республики "Электронная товаротранспортная накладная" будет присваивать номера документов в соответствии с новыми требованиями, установленными решением Евразийской Экономической Комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Так, присвоение номеров будет проводиться по структуре "KGXXXXXXXXXXXXXXX".

В случае обнаружения технических ошибок или расхождений в значениях товаров просим обращаться в Службу технической и консультационной поддержки электронных услуг ГУ "Салык Сервис" по следующим номерам:0221 00 01 16,0776 00 01 16,0508 99 66 69, 0997 00 01 16, 0755 00 01 16, 0312 61 01 67. А также можно связать по электронной почте: support@it.salyk.kg.