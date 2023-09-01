Академик Койчуев перед 85-летним юбилеем рассказал о трех китах будущего КР

Четвертого сентября справляет свой юбилей Турар Койчуев - патриарх отечественной экономической науки. Дата нешуточная – 85 лет! Но видный ученый и общественный деятель, активный участник трансформационных процессов в период перестройки в нашей стране до сих пор занимает активную жизненную позицию по многим вопросам. И накануне юбилея он не стал предаваться мемуарам, а больше говорил об актуальных экономических проблемах дня сегодняшнего.

Доктор экономических наук, профессор, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики Турар Койчуевич всегда имел свою точку зрения, выбирал нетривиальные решения. Это снискало ему признание научного сообщества в нашей стране и за рубежом. Академик Койчуев является не только Заслуженным деятелем науки, лауреатом Государственной премии Кыргызстана, но и действительным членом Российской академии естественных наук и академий многих иностранных государств. Его научная деятельность связана с Институтом экономики Национальной академии наук. А научные интересы находились в области теоретических проблем общественного и регионального воспроизводства, теории экономических реформ, экономической истории.

В первые годы обретения независимости Кыргызстана, будучи членом правительства, вице-премьером республики, он возглавлял Государственную комиссию по экономической реформе. Как говорит кандидат экономических наук Клара Шадыбекова, академик Койчуев внес неоценимый вклад в становление нового Кыргызстана с рыночной направленностью и суверенной общественно-политической структурой.

Под его руководством были разработаны идеология, концепция, схема и проекты по формированию новой структуры экономики и управления, которые составили основу программы перехода страны к социальной рыночной экономике. Задача заключалась в децентрализации планового народного хозяйства, переходе на рыночные отношения, формировании негосударственного сектора экономики, основанной на частной собственности, не исключая и других ее форм, характерных для многоукладной хозяйственной деятельности переходного периода.

Премьер-министр Насирдин Исанов вместе с академиком Койчуевым выступили инициаторами введения национальной валюты – сома, которая стала главным рычагом перехода на рыночные рельсы общественного развития. Это была веха, высветившая один из знаков Кыргызстана как суверенного государства. Данный процесс проходил сложно, нивелировались зарплаты, пенсии, платежи, осуществляемые в рублях. Население было в панике, казалось, что всё остановилось. Однако жизнь продолжалась, ведь рыночные механизмы уже были запущены: торговые сделки и челноки переходили на валютные операции, появились фондовая биржа, вещевые и потребительские рынки. Сом тем временем входил в обиход, укреплялся, повсеместно становясь платежной единицей. За вклад в экономическое реформирование республики и введение национальной валюты академик Турар Койчуев был награжден орденом "Манас" 111 степени.

По прошествии времени, с точки зрения сегодняшнего дня, стало очевидно, что позиции и принципы строительства рыночного Кыргызстана исходили от Турара Койчуевича не только в свете его академических знаний и практического опыта. Он проявил себя как гражданин, патриот Кыргызстана, заботящийся о будущем страны. Не потому ли элементы "шоковой терапии", опыт "тяжелой артиллерии" приватизации и других резких механизмов рыночного переустройства, предпринятые в других странах, были заменены более мягкими формами ваучерной, коллективной, аукционной приватизации. За тридцать с лишним лет развития Кыргызстан все еще держится в мировом сообществе как суверенное демократическое государство.

Демократия и рынок уверенно заняли главные позиции: значительно ограничен административный контроль при активизации правовой системы управления, созданы и работают институты рыночной экономики, сформирован бизнес-сектор, включены механизмы конкурентоспособности.

Другое дело, что доступные ресурсы практически исчерпаны, ощущается нехватка электроэнергии и водных ресурсов, республика "сидит" на импорте, отсутствие рабочих мест спровоцировало массовую миграцию населения за рубеж. Есть много и других проблем, ослабляющих государственную систему и экономику, ухудшающих качество жизни кыргызстанцев.

Социально-экономический опыт развития Кыргызстана, современные реалии дают пищу для размышлений. Роль академика Турара Койчуева в рыночном строительстве Кыргызской республики бесспорна. В развитии экономической науки исследования Турара Койчуева, его учеников, коллег, проводимые в Институте экономики НАН, представляют собой схему, модель перспективного развития республики.

Как нам развиваться? Фундаментальный вопрос, который снова и снова поднимается академиком. По его мнению, именно экономическая состоятельность, справедливая государственно-правовая система и гуманизация развития – три кита будущего Кыргызстана. "А главное наше преимущество – высокий интеллект: образованность, знания людей, их стремление к новациям. И это внушает оптимизм", - говорит Турар

Койчуевич.

"Он дает убедительную аргументацию того, в каком направлении надо действовать. Прочтите его работы, и вы убедитесь в этом сами. В трудах Койчуева отражены выдвинутые им идеи, их экономическое обоснование и результаты исследований", - говорит Клара Шадыбекова.

Устойчивая, самодостаточная и самоокупаемая, индустриально-инновационная, наукоемкая экономика, нацеленная на долгосрочное партнёрство с внешним миром. Справедливая государственно-правовая система – такое соотношение политических сил, которое мотивирует производительные силы и общество в целом на последовательное и эффективное осуществление преобразований и реформ. Гуманизация развития – это общенародное благосостояние и социальная справедливость, возможная только при самодостаточной экономике.

Стоит отметить своеобразие стиля Турара Койчуевича в изложении научно-экономического материала. Он не приспосабливается к официальным документам, очередным указам. Ему не характерен догматизм в навязывании обществу своих подходов. Напротив, во всех его работах сквозит отчетливое осознание противоречий, складывающихся между экономической наукой и практикой. Ему удается сочетать огромный статистический материал с оригинальной подачей своих исследований при высоком уровне академической культуры и интеллигентности. Только у таланта с многочисленными идеями, которые так и просятся на бумагу, могут одновременно возникать мысли, иногда разнополярные, по широкому спектру социально-экономических вопросов, скорее напоминающие манифест, тезисы, нежели календарные итоги кабинетных анализов и подсчетов.

Если вдуматься, манифесты и тезисы содержат в себе вопросы и проблемы, решать которые возможно в разных плоскостях, в частности, в гуманизации общественного развития в контексте прав и свобод человека, приоритетов социальной справедливости, экономической состоятельности государства. А также в усилении роли государства и политической устойчивости, которые достигаются благодаря сокращению экономических вызовов, являющихся следствием социально-экономических диспропорций, проводимых реформ. Это выражается в неравенстве в вопросах собственности, территорий и отраслей экономики по доходам, потреблению, обеспеченностью объектами социальной и производственной инфраструктуры.

По мнению Турара Койчуевича, надо развивать государственно-частное партнерство с малым и средним бизнесом, который представляет собой нереализованный ресурс государства. Например, в строительстве малых ГЭС при использовании потенциала регионального предпринимательства наравне с бюджетными средствами и инвестициями доноров. Окупаемость, обслуживание, использование электростанций государство передает местному бизнес-сообществу. Это инициирует оживление инициативы и развитие регионов, заработают механизмы спроса и предложения, будут созданы новые рабочие места, предприятия и кластеры, аграрный бизнес. Активизируются такие рыночные инструменты партнерства, как финансовый и технологический лизинг. В итоге усилятся процессы импортозамещения, столь необходимые в сложившейся обстановке.

Все эти и много других проблем находятся в разработке Института экономики НАН, в частности отдела, руководимого академиком Койчуевым. Их ценность определяется актуальностью поставленных задач, их востребованностью для Кыргызстана.

"Турар Койчуевич обладает высочайшей научной эрудицией и восхищает как организатор науки. Он - гражданин двух эпох, сделавший огромный вклад в симбиоз экономической науки советского периода, периода перестройки и нынешнего, все еще трансформационного этапа. А еще - учитель и наставник для нас, кандидатов, докторов наук, членов-корреспондентов и просто экономистов без регалий и степеней, которых он учил жить и растворяться в экономической науке, чтобы, как говорится, почувствовать ее вкус не только на бумаге, но и в реальной жизни. Таков он во всем: в работе, в науке, в отношениях друзьями, коллегами", - говорят его ученики.