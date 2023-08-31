Военные летчики посвятили митинг Дню независимости Кыргызской Республики

На военно–воздушной базе "Фрунзе–1" состоялся торжественный митинг, посвященный 32-ой годовщине независимости Кыргызской Республики.

Личный состав перед строем были доведены поздравительные телеграммы, вручены грамоты от Министра Обороны и Начальника Генерального штаба, Командующего Силами Воздушной обороны КР ВС КР.

От Туристической компании "Ак-Сай Тревел" в часть переданы подарки - звукоусиливающая аппаратура и цветной принтер.

Митинг завершился прохождением торжественного марша.

После торжественной части военнослужащие посетили музей Сил Воздушной обороны Кыргызской обороны.