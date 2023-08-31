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Военные летчики посвятили митинг Дню независимости Кыргызской Республики

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- Светлана Лаптева
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На военно–воздушной базе "Фрунзе–1" состоялся торжественный митинг, посвященный 32-ой годовщине независимости Кыргызской Республики.

Личный состав перед строем были доведены поздравительные телеграммы, вручены грамоты от Министра Обороны и Начальника Генерального штаба, Командующего Силами Воздушной обороны КР ВС КР.

От Туристической компании "Ак-Сай Тревел" в часть переданы подарки - звукоусиливающая аппаратура и цветной принтер.

Митинг завершился прохождением торжественного марша.

После торжественной части военнослужащие посетили музей Сил Воздушной обороны Кыргызской обороны.


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URL: https://www.vb.kg/431972
Теги:
День независимости, армия, Кыргызстан
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