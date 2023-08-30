Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство нового стадиона

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 30 августа, заложил капсулу под строительство нового стадиона в селе Орок близ Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно проекту, общая площадь нового стадиона ориентировочно составит 109 тыс. кв. метров. Общая вместимость составит 35 тыс. мест, предусмотрены открытые и закрытые VIP-ложи, а также места для комментаторов и журналистов - 200 мест.

В проекте стадиона предусмотрена большая парковочная зона на 1,5 тыс. легковых автомобилей и 100 автобусов. Стадион будет иметь 5 въездов и 3 контрольно-пропускных пункта, будут двухъярусные трибуны, отапливаемых подтрибунных помещений, неотапливаемых распределительных галерей, отапливаемых надстроек с обзором поля и навесом над всеми трибунами.

Выступая перед собравшимися, Глава государства отметил, что испокон веков кыргызы были честным, волевым и храбрым народом. В кочевые времена ездили верхом на лошадях, занимались национальными играми и видами спорта, стояли до последнего, отважно защищая родину.

"На сегодняшний день в мирное время, появились новые виды спорта, способствующие свободе и здоровью тела. Сегодня наши сыновья и дочери высоко поднимают кыргызский флаг на международных аренах в ряде видов спорта. Слава Богу, в нашей стране очень много граждан, которые интересуются спортом, ведут здоровый образ жизни. Сотни тысяч футбольных фанатов и игроков давно мечтали о современном стадионе. И сегодня мы присутствуем на знаменательном мероприятии – закладке капсулы под строительство нового стадиона. В истории суверенного Кыргызстана сделан шаг к осуществлению мечты профессиональных футболистов, футбольных болельщиков и всего нашего народа", - подчеркнул Президент.

Садыр Жапаров акцентировал на том, что обещание данное молодежи о строительстве нового современно стадиона, будет выполнено. В ближайшее время все смогут стать свидетелями домашних футбольных матчей на новом стадионе, где будут проводится не только индивидуальные командные игры внутри страны, но и международные соревнования самого высокого уровня.

Глава государства также напомнил, что до этого многие спортивные соревнования, особенно футбольные, проводились на стадионе им. Д. Омурзакова, который служит уже много лет.

"У нас также есть планы и на этот стадион. Будут предприняты действия для улучшения состояния этого спортивного объекта, который занимает достойное место в нашей истории", - подчеркнул Президент.

Садыр Жапаров с особым удовлетворением отметил искреннюю радость Национальной сборной по футболу, вызванную от строительства нового стадиона. Известно, что игроки сборной играли на различных современных стадионах по всему миру, у них горели глаза, они мечтали о том, чтобы такие стадионы были построены и в Кыргызстане.

Президент выразил уверенность в том, что строительство нового стадиона придаст импульс и силы сборной Кыргызстана по футболу, готовящейся к играм азиатского первенства.

В завершении Глава государства подчеркнул, что в кыргызском футболе есть позитивные новости.

"Академия знаменитого футбольного клуба "Барселона" открылась вчера в Джалал-Абаде, а сегодня – в Бишкеке. Данный филиал академии, из которой вышли многие легенды футбола, является первым в Центральноазиатском регионе футбольной академией клуба "Барселона". Уверен, что постепенно такие академии и стадионы будут строиться и открываться на всей территории Кыргызстана", - заключил Садыр Жапаров.