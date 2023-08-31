"Вечерний Бишкек" поздравляет кыргызстанцев с Днем независимости

Дорогие кыргызстанцы!

Поздравляем вас с 32-й годовщиной независимости Кыргызской Республики. Желаем мира в семье и в нашей стране, мудрости и стабильности, удачи и жажды жизни, процветания и побед!

31 августа 1991 года Кыргызстан стал суверенным и независимым государством. 32 года развития республики вписаны в историю Кыргызстана как трудные, временами даже тяжелые, но славные годы кардинальных преобразований в нашей стране. Кыргызстан несмотря на все жизненные перипетии остается островком демократии на просторах Центральной Азии, а может даже и СНГ.

Реформы, проводимые в стране, заложили прочный фундамент гражданского общества, сильной власти и развивающейся экономики.