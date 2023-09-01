Кыргызстан представит свою продукцию на выставке товаров в Шанхае

С 5 по 10 ноября в городе Шанхай (Восточный Китай) пройдет 6-я Китайская международная выставка импортных товаров /CIIE/. До ее открытия осталось меньше ста дней. В настоящее время подготовка идет полным ходом.

По сообщению заместителя директора бюро китайских международных выставок Сунь Чэнхая, выставка, как и предыдущие ярмарки, будет состоять из национальной комплексной выставки, выставки предприятий, Международного экономического форума "Хунцяо", вспомогательных мероприятий и мероприятий по культурному обмену.

Как пишет газета "Жэньминь жибао", Национальная комплексная выставка 6-го CIIE пройдет в офлайн-формате. В рамках ее некоторым государствам-участникам будет предоставлен статус почетного гостя. Страны в разных формах продемонстрируют свои успехи в сферах технологических инноваций, приоритетных отраслей и инвестиционной среды. До настоящего времени свое участие в 6-м CIIE подтвердили многие страны и международные организации, в том числе Всемирная торговая организация, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию и Международный торговый центр.

Кроме того, будет модернизирован китайский павильон, площадь выставочной зоны которого увеличится с 1500 до 2500 кв. м. Он станет крупнейшим павильоном Китая в истории CIIE, где взору посетителей предстанут новейшие результаты, достигнутые КНР в ходе осуществления открытости на высоком уровне и высококачественного развития. В частности, будет организована 10-я юбилейная выставка достижений в строительстве пилотных зон свободной торговли, направленная на демонстрацию опыта и успехов пилотных зон в проведении реформ и расширении открытости внешнему миру.

Успешно была выполнена задача по привлечению экспонентов выставки предприятий 6-го CIIE, которая пройдет на основе принципа "профессионализм и комплексность". Будут созданы шесть выставочных площадок для продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, автомобилей, технического оборудования, потребительских товаров, изделий медицинского назначения и лечебно-оздоровительной продукции, а также торговли услугами. К настоящему моменту общая площадь забронированных выставочных зон превысила более 360 тыс. кв. м, благодаря чему была достигнута поставленная цель.

Выставка предприятий 6-го CIIE будет отличаться более выдающимися экспонентами, более широким ассортиментом экспонатов и более профессиональными выставочными мероприятиями.

6-е CIIE уже превысило предыдущее по числу зарегистрированных экспонентов, входящих в список 500 крупнейших мировых предприятий или являющихся ведущими лидерами в своих отраслях. На предстоящей выставке соберутся 15 известных автомобильных брендов, 10 крупных компаний по производству медицинского оборудования, 10 производителей промышленных электроустановок, 3 горнодобывающих гиганта, 4 крупнейшие бухгалтерские фирмы, 3 компании экспресс-доставки и 5 транспортно-экспедиторских предприятий.

С одной стороны, выставка предприятий 6-го CIIE, внимание посетителей которой будет обращено на высококачественное развитие, сфокусируется на "зеленой" и инновационных темах и продолжит оптимизацию специальных выставочных зон для энергетических низкоуглеродных технологий, искусственного интеллекта, инкубаторов инноваций. С другой стороны, будет сделан акцент на высоком качестве жизни, помимо специальных зон, посвященных здоровью, потреблению и уходу за престарелыми, на выставке также появится зона товаров для новорожденных и матерей.

Как говорится в материале "Жэньминь жибао", с помощью альянса экспонентов CIIE и специальных комитетов на полях выставки предприятий 6-го CIIE пройдет серия отраслевых мероприятий. Это форум высокого уровня по энергетическому развитию, форум по сотрудничеству в развитии семеноводства и международную конференцию по здравоохранению. Это способствует инновационному развитию соответствующих отраслей и повысит удовлетворенность экспонентов и посетителей выставки.

В ходе 6-го Международного экономического форума "Хунцяо", ориентированного на "глобальную открытость" и "глобальное общественное благо", состоятся главный форум, саммит "Год инвестиций в Китай", международный симпозиум, в рамках которого будет опубликован доклад об открытости мира за 2023 год, и несколько подфорумов. Стоит отметить, что подфорумы охватят четыре направления - "открытое развитие", "открытое сотрудничество", "открытые инновации" и "открытое совместное использование".

По сообщению заместителя начальника Шанхайской таможни Е Цзяня, для удобства экспонентов и посетителей 6-го CIIE 20 июля таможня выпустила инструкцию по таможенному оформлению и по упрощению таможенных процедур. В этом году остаются в силе 19 политических мер поддержки в областях упрощения таможенного оформления и расширения доступа к китайскому рынку. В их числе - оказание консультационных услуг таможенными сотрудниками, продление срока действия карнета ATA, разрешение переноса экспонатов в специальные контролируемые зоны после завершения выставки, а также круглогодичная демонстрация и торговля бондовыми товарами.

В этом году Шанхайская таможня также добавила новую меру поддержки. Как известно, риск является контролируемым, поэтому не получившие карантинный пропуск продукты животного и растительного происхождения, а также продукты питания из стран и регионов без массовых инфекционных заболеваний допускаются на выставку после получения специального разрешения. Кроме того, таможня продолжит открывать специальные окна для оказания консультационных услуг по вопросам действующих правил, а также устанавливать специальные окна и коридоры, чтобы упростить таможенные формальности для посетителей CIIE и облегчить таможенное оформление экспонатов.