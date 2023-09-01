Погода
$ 88.08 - 88.31
€ 95.45 - 96.45

Кыргызстан представит свою продукцию на выставке товаров в Шанхае

239  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 5 по 10 ноября в городе Шанхай (Восточный Китай) пройдет 6-я Китайская международная выставка импортных товаров /CIIE/. До ее открытия осталось меньше ста дней. В настоящее время подготовка идет полным ходом.

По сообщению заместителя директора бюро китайских международных выставок Сунь Чэнхая, выставка, как и предыдущие ярмарки, будет состоять из национальной комплексной выставки, выставки предприятий, Международного экономического форума "Хунцяо", вспомогательных мероприятий и мероприятий по культурному обмену.

Как пишет газета "Жэньминь жибао", Национальная комплексная выставка 6-го CIIE пройдет в офлайн-формате. В рамках ее некоторым государствам-участникам будет предоставлен статус почетного гостя. Страны в разных формах продемонстрируют свои успехи в сферах технологических инноваций, приоритетных отраслей и инвестиционной среды. До настоящего времени свое участие в 6-м CIIE подтвердили многие страны и международные организации, в том числе Всемирная торговая организация, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию и Международный торговый центр.

Кроме того, будет модернизирован китайский павильон, площадь выставочной зоны которого увеличится с 1500 до 2500 кв. м. Он станет крупнейшим павильоном Китая в истории CIIE, где взору посетителей предстанут новейшие результаты, достигнутые КНР в ходе осуществления открытости на высоком уровне и высококачественного развития. В частности, будет организована 10-я юбилейная выставка достижений в строительстве пилотных зон свободной торговли, направленная на демонстрацию опыта и успехов пилотных зон в проведении реформ и расширении открытости внешнему миру.

Успешно была выполнена задача по привлечению экспонентов выставки предприятий 6-го CIIE, которая пройдет на основе принципа "профессионализм и комплексность". Будут созданы шесть выставочных площадок для продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, автомобилей, технического оборудования, потребительских товаров, изделий медицинского назначения и лечебно-оздоровительной продукции, а также торговли услугами. К настоящему моменту общая площадь забронированных выставочных зон превысила более 360 тыс. кв. м, благодаря чему была достигнута поставленная цель.

Выставка предприятий 6-го CIIE будет отличаться более выдающимися экспонентами, более широким ассортиментом экспонатов и более профессиональными выставочными мероприятиями.

6-е CIIE уже превысило предыдущее по числу зарегистрированных экспонентов, входящих в список 500 крупнейших мировых предприятий или являющихся ведущими лидерами в своих отраслях. На предстоящей выставке соберутся 15 известных автомобильных брендов, 10 крупных компаний по производству медицинского оборудования, 10 производителей промышленных электроустановок, 3 горнодобывающих гиганта, 4 крупнейшие бухгалтерские фирмы, 3 компании экспресс-доставки и 5 транспортно-экспедиторских предприятий.

С одной стороны, выставка предприятий 6-го CIIE, внимание посетителей которой будет обращено на высококачественное развитие, сфокусируется на "зеленой" и инновационных темах и продолжит оптимизацию специальных выставочных зон для энергетических низкоуглеродных технологий, искусственного интеллекта, инкубаторов инноваций. С другой стороны, будет сделан акцент на высоком качестве жизни, помимо специальных зон, посвященных здоровью, потреблению и уходу за престарелыми, на выставке также появится зона товаров для новорожденных и матерей.

Как говорится в материале "Жэньминь жибао", с помощью альянса экспонентов CIIE и специальных комитетов на полях выставки предприятий 6-го CIIE пройдет серия отраслевых мероприятий. Это форум высокого уровня по энергетическому развитию, форум по сотрудничеству в развитии семеноводства и международную конференцию по здравоохранению. Это способствует инновационному развитию соответствующих отраслей и повысит удовлетворенность экспонентов и посетителей выставки.

В ходе 6-го Международного экономического форума "Хунцяо", ориентированного на "глобальную открытость" и "глобальное общественное благо", состоятся главный форум, саммит "Год инвестиций в Китай", международный симпозиум, в рамках которого будет опубликован доклад об открытости мира за 2023 год, и несколько подфорумов. Стоит отметить, что подфорумы охватят четыре направления - "открытое развитие", "открытое сотрудничество", "открытые инновации" и "открытое совместное использование".

По сообщению заместителя начальника Шанхайской таможни Е Цзяня, для удобства экспонентов и посетителей 6-го CIIE 20 июля таможня выпустила инструкцию по таможенному оформлению и по упрощению таможенных процедур. В этом году остаются в силе 19 политических мер поддержки в областях упрощения таможенного оформления и расширения доступа к китайскому рынку. В их числе - оказание консультационных услуг таможенными сотрудниками, продление срока действия карнета ATA, разрешение переноса экспонатов в специальные контролируемые зоны после завершения выставки, а также круглогодичная демонстрация и торговля бондовыми товарами.

В этом году Шанхайская таможня также добавила новую меру поддержки. Как известно, риск является контролируемым, поэтому не получившие карантинный пропуск продукты животного и растительного происхождения, а также продукты питания из стран и регионов без массовых инфекционных заболеваний допускаются на выставку после получения специального разрешения. Кроме того, таможня продолжит открывать специальные окна для оказания консультационных услуг по вопросам действующих правил, а также устанавливать специальные окна и коридоры, чтобы упростить таможенные формальности для посетителей CIIE и облегчить таможенное оформление экспонатов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431978
Теги:
выставка, Китай, форум, Кыргызстан, таможня, продукты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  