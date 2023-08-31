Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем независимости страны

В Оше сегодня, 31 августа, в реконструированном и благоустроенном парке имени Алымбека Датки у подножия горы Сулайман-Тоо прошла торжественная церемония поднятия государственного флага Кыргызской Республики по случаю Дня независимости страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Кыргызской Республики, Главнокомандующий Вооруженными силами страны Садыр Жапаров в своем выступлении поздравил кыргызстанцев с праздником:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие жители нашей южной столицы!

Уважаемые кыргызстанцы и почетные гости!

Сегодня, 31 августа, День независимости Кыргызской Республики. Этот праздник очень дорог и значим для всех кыргызстанцев.

Я горд тем, что поздравляю великий кыргызский народ с богатой многовековой историей, находясь в благодатном городе Великого Шелкового пути, названного нашей южной столицей и славящимся горой Сулайман-Тоо и рекой Ак-Буура.

От чистого сердца поздравляю вас всех с праздником независимости! Пусть наше красное знамя всегда гордо развевается, сея желтыми лучами мир и благополучие. Пусть праздничный день будет счастливым и душевным!

Наш красный флаг и наша независимость в унисон символизируют свободу и суверенитет. За 30-вековую историю наши предки пролили немало крови, отдали жизни ради установления своей государственности и возведения знамени свободы, тем самым они оставили неизгладимый след кыргызов на страницах истории.

Наш народ проникся чувством независимости и свято чтит ее ценность, передавая это из поколения в поколения на генетическом уровне. Так, для кыргызов стало свойственным испокон веков стремиться к свободе, справедливости и равенству, а наш красный флаг стал главным символом независимости, вверенным нам нашими предками с наказом сохранить свободу для будущих поколений. Поэтому сегодня каждый кыргызстанец, называющий себя патриотом, должен считать своим священным долгом сохранение независимости государства и единства народа.

В прошлом году в этот великий день нации мы подняли наше знамя над славным джайлоо Чункурчак и объявили о намерении праздновать его каждый год в разных областях нашей страны. В этом году торжество проводится у подножья Сулайман-Тоо в одном из древнейших городов Ферганской долины и Центральной Азии в целом, которому уже более трех тысячелетий.

Сегодняшние мероприятия нацелены на укрепление государственного единства. Их проведение должно стать доброй традицией празднования нашей независимости.

Кыргызский народ всегда жил в гармонии с природой, поклоняясь величию белоснежных гор. Поэтому порою кажется, что наши величественные горы Ала-Тоо оберегают нас от невзгод за то, что мы берегли их веками как зеницу око, называя своей Родиной.

Сегодня мы в такой знаменательный день возвышаем наше красное знамя у подножья Сулайман-Тоо на высоту в 60 метров, как символ независимости нашего государства.

Да будет светлым будущее нашего народа! Пусть наше единство крепнет и приведет нас к процветанию!

Уважаемые братья и сестры!

Мы, кыргызстанцы, всегда гордимся нашей южной столицей. Город Ош известен не только из легенд о царе Соломоне и Александре Македонском, но еще о нем упоминается в персидских и арабских источниках. В них содержатся важные исторические данные о культуре, социально-экономической жизни, военном положении и других событиях того времени.

Также город Ош считался одним из важных торговых и культурных центров Великого Шелкового пути. Находясь на перепутье разных культур и цивилизаций, этот регион хранит богатое историческое наследие и отражает дух единства, дружбы и многогранность многонационального населения Ошской области.

Даст Бог, город Ош скоро снова станет одним из важных центров Великого Шелкового пути и продолжит свою историческую миссию. Как вам известно, проект железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан", подписанный главами трех государств, откроет большие перспективы.

Уважаемые граждане!

Мы, кыргызский народ - нация, которая когда-то побеждала, строила великие империи, играла в конные игры, проводила культурно массовые мероприятия, где-то проигрывала, но несмотря ни на что с высоко поднятой головой продолжает свой путь.

Наши предки, прошедшие более чем 30-вековую историю, внесли свой вклад в мировую цивилизацию. Сегодня, особенно когда информация разлетается мгновенно в Интернете, мы являемся свидетелями того, что кыргызский народ – великий народ с богатой историей, которой можно гордиться и у которой есть чему поучиться. Конечно, это все благодаря предкам и старшему поколению.

И часть кыргызской истории, идущая с того времени, которая и сегодня имеет свое место и вес – это история Оша, тесно связанная с именами выдающихся исторических личностей, таких как Кубат бий, Ажы бий, Алымкул аталык, Алымбек датка, Мусулманкул миңбашы, Нузуп бий, Курманжан датка, Полот хан и других. Историю наших предков продолжили наши отцы Айкол Манас и Барсбек-каган, которые оказали большое непосредственное влияние на нашу независимость, которую мы сегодня с радостью отмечаем!

На этом не заканчивается история кыргызского народа, чьи имена будут прославлены на века. Мы являемся коренным народом и наши отцы, такие как Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Абдыкадыр Орозбеков, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов, Торокул Айтматов, Исках Раззаков, Турдакун Усубалиев и другие посвятили свою жизнь продвижению кыргызского флага, становлению и развитию кыргызской государственности.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня позвольте мне объявить еще одну хорошую новость, которой будут рады наши люди. В честь праздника Дня независимости я принял решение о присвоении высокого звания "Герой Кыргызской Республики" выдающимся государственным и политическим деятелям Насирдину Исанову и Абды Суеркулову, которые пошли по стопам вышеназванных благородных личностей.

Нет, среди нас людей, которые не знают этих двух имен. Эти два выдающихся человека были известны не только в Кыргызстане, но и по всему союзу. Из каждого поколения появляются граждане, которые определят лицо, судьбу и существование народа и направляют его в светлое будущее. Я могу с уверенностью сказать, что эти два человека завершают список людей, оставивших значительный след в развитии страны в переломные политические периоды истории кыргызского народа.

Краткий обзор двух личностей.

Дорогие соотечественники!

Такие люди подтверждают, что мы потомки великого народа. Иными словами, продолжается дело наших героев, которые своим упорным трудом и созданием бесценных богатств доказали, что мы – созидательная нация. Следующий вопрос, дорогие современники, касается нас, представителей нашего поколения.

У каждого поколения есть своя миссия и задача, которую необходимо выполнить. И так, чего история ожидает от нашего поколения, какой вклад мы можем внести в историю Кыргызстана, чему научились из прошлого и что нашли нового в настоящем? В каком направлении, как мы будем развиваться, как мы будем создавать следующую историю, что мы можем оставить следующему поколению, вот такие вопросы должны заставить нас всех задуматься! Нам всем следует быть осторожными, глубоко задуматься и отнестись к этому серьезно!

Тем временем, в стране ведется большая работа, и я кратко затрону те шаги, которые мы предприняли на пути к светлому будущему. Сегодня наша молодежь, освободившаяся от духовной нищеты и стремящаяся к образованию, уже не задается вопросом: "Что сделает для меня государство?", они спрашивают себя "что я могу сделать для своей страны?". Они понимают, что наш народ, проживший много столетий, со своими ценностями смог дойти до сегодняшнего дня. И сейчас наши люди ищут суть жизни и прославляют духовные ценности.

Растет число наших творческих современников, желающих распространить корни народа, история которого глубока. Нас считали маленькой нацией, и мы не были похожи ни на одну другую, и вот сейчас нас Слава Богу 7 миллионов человек.

Кыргызы сызмальства глубоко почитают "7" как число, могли гадать и

предвещать хорошие предзнаменования. Пусть наша нация процветает и не знает бед, пусть наше 7-миллионное население вырастет до 70 миллионов!

По мере того, как мы росли, сознание нашего народа менялось, и мы научились сами справляться с различными задачами, не ожидая пока государство сделает это за нас. Мы начали учиться жить в конкуренции с нациями, имеющими сильные амбиции, которые говорили, что мы не станем государством.

Безопасность страны превыше всего, в эпоху глобализации мы увеличили нашу военную мощь и приняли "Военную доктрину", направленную на обеспечение военной безопасности государства. Как уже говорилось выше, строительство железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" откроет нашей стране путь к расширению своего присутствия по всему миру.

Кстати, начались реформы в дорожной отрасли, которая стала основой экономики государства. Решено закупить около 700 дорожно-строительных машин, 265 единиц из которых приобретены и сейчас активно работают на местах. Вместе с дорогой была усилена и сеть гражданской обороны, а МЧС получили вертолет и спасательную технику.

В то время, когда все зависит от электроэнергии, в нашей стране идет реконструкция крупных гидроэлектростанций и строительство десятков малых ГЭС, солнечных и ветровых электростанций.

При этом Баткенская область, ставшая сердцем Кыргызстана, получила миллиардные средства, которые направлены на такие цели как восстановление сел, строительство новых домов, социальных объектов, улучшение условий жизни людей на местах. В сфере образования на протяжении двух лет активно ведется строительство детских садов и новых школ, школьная проблема в республике постепенно решится. Кроме того, поскольку ротация чиновников дает успешные результаты, строятся и сдаются в эксплуатацию служебные дома. С завершением строительства аэродромов в регионах, внутренние рейсы будут возобновлены. Благодаря этим мероприятиям, на основе мониторинга, проводимого международными институтами, Кыргызстан вошел в ряды стран, идущих по пути устойчивого развития.

Уважаемые кыргызстанцы, мы добьемся своей цели, реализовав перечисленные вышеупомянутые крупные проекты, и удовлетворим чаяния нашего народа. Настанет день, когда мы будем гордиться достижениями Кыргызстана.

В наших руках создать такое время и построить развитую страну. Потому что у нас есть все возможности для этого. Это исторический шанс, который нельзя упустить, чтобы войти в историю, правильно используя все возможные преимущества в стране и среди народа. Давайте не упустим шанс, давайте правильно, экономно и старательно использовать природные и человеческие ресурсы страны, улучшать и развивать независимый Кыргызстан, оставленный нам нашими отцами, и передадим его следующему поколению.

Еще раз искренне поздравляю вас с Днем независимости!".