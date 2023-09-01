Одной рукой строят, другой разрушают. И людей не жалеют

Такое письмо мы получили от жителей Первомайского района столицы:

"Два года назад по нашему Наримановскому переулку проводили канализационную сеть, а чуть позже груженая муниципальная мусорная машина продавила своим весом канализационный колодец, установленный на проезжей (она же пешеходная) части дороги. В результате образовалась яма глубиной более метра.

Жильцы дома номер 17 обратились сначала к квартальной (квартал 21), а потом в МТУ-13 с требованием устранить опасную проблему. Местные власти ничего не предприняли. Пришлось обратиться в Первомайский акимиат.

Цинизм ответа заместителя главы администрации по ЖКХ просто возмутил. Господин Чынгыз Байсов предложил жителям района ждать завершения строительных работ, не указав при этом сроков их окончания!

Наш переулок узенький, дорога – и проезжая, и пешеходная его часть. Это же сколько травм и скольким людям надо получить, сколько надо убить подвесок автолюбителям, чтобы дождаться того самого завершения работ – о сроках которого никто не знает?!"

В таких случаях мы обычно советуем горожанам пригласить в гости представителей администрации. Пусть приезжают на дорогих машинах, которые не жалко разбить о раскуроченный тротуар… Но можно и пешком. Чтобы собственными ногами прочувствовать всю прелесть передвижения по травмоопасному переулку.