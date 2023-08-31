КР продолжает получать от РФ жизненно важную помощь в трудную минуту

Даже в самые непростые времена Россия протягивает руку помощи Кыргызстану, демонстрируя неизменную поддержку. За прошедший год только российские военнослужащие доставили более 10 тонн гуманитарной помощи нуждающимся в нашей стране. Причем, не пытаясь пиариться на этом.

Нужно отметить, что практически все гуманитарные миссии России на территории Кыргызстана реализуются без широкого медийного освещения. Очевидно это объясняется тем, что нашу республику рассматривают как братскую страну, и гумпомощь, соответственно, оказывают деликатно и уважением - для того, чтобы помочь, а не чтобы привлечь к такому факту всеобщее внимание.

Так, например, сегодня мы не ощущаем никаких проблем с продуктами питания, в то время, как в мире назревает продовольственный кризис. Почему мы не чувствуем этого? Во многом потому, что РФ обеспечивает нашу продовольственную безопасность. Оттуда в Кыргызстан бесперебойно поступают сахар, мука, пшеница, птица, рыба, яйца, масло и многие другие продукты.

И это особенно важно сейчас, когда цены на сельхозпродукцию и на продовольственные товары в целом растут во всем мире в связи с бездумной санкционной политикой Запада. В этой ситуации Кыргызстану по-настоящему повезло, что его основной партнер - это крупнейшая продовольственная держава, способная обеспечить не только себя, но и соседей.

Однако поддержка России Кыргызстану не ограничивается только одним направлением. Помощь, предоставляемая россиянами, всеобъемлюща и охватывает разные сферы жизни кыргызстанцев. В образовательном секторе, например, финансируются программы преподавания русского языка, предоставляется учебная литература, растут квоты для обучения кыргызских студентов в самых престижных вузах РФ. Наконец, уже сегодня начата реализация крупнейшего российского проекта - строительство 9 "супершкол" во всех регионах республики.

Финансирует Россия и медицинские проекты. Так, в рамках российской программы помощи с 2000 года в Кыргызстане проводится вакцинация против гепатита новорожденных. В результате сегодня нет случаев гепатита "В" среди детей и подростков.

Сейчас РФ приступила к вакцинация взрослого населения Кыргызстана - это часть программы борьбы со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями. В ее рамках республика получила 350 тысяч доз вакцины от гепатита "B", автомобиль "Вакцинатор" и девять мобильных клиник на базе КАМАЗа. Также нашей республике были предоставлены 225 тысяч экспресс-тестов на ВИЧ, сифилис, гепатиты "В" и "С".

На текущем этапе кампании по вакцинации взрослого населения от гепатита "В" цель состоит в том, чтобы иммунизировать 150 тысяч человек в период с 2022 по 2023 год. Вакцинация полностью бесплатна для населения. Она проводится в рамках финансируемой Российской Федерацией программы технической помощи странам Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии в борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями. Ожидается, что благодаря российской поддержке Кыргызстан достигнет существенного снижения уровня заболеваемости гепатитом "B".

Во время пандемии коронавируса, в то время как многие страны столкнулись с ограничениями и задержками в программах поддержки, Россия также не оставила Кыргызстан в беде. В республику было поставлено необходимое медицинское оборудование, включая пять рентгеновских аппаратов, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и медикаменты. Важно отметить, что тогда РФ направила в нашу страну 31 аппарат искусственной вентиляции легких. Эти ИВЛ спасли жизни многим гражданам Кыргызстана.

Даже в условиях сложной эпидемиологической ситуации в самой России Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации направило 70 медицинских работников в Кыргызстан в рамках оказания срочной помощи. К слову, РФ стала единственной страной, отправившей в Кыргызстан врачебную бригаду.

Кроме того, в настоящее время государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", например, сотрудничает с Министерством здравоохранения Кыргызстана в создании радиофармацевтической аптеки и центра передовых методов диагностики и лечения онкологических и других заболеваний. Эти совместные усилия включают бесплатную поставку генераторов технеция-99 для калибровки оборудования. Так россияне демонстрируют свою заинтересованность и приверженность развитию здравоохранения в нашей республике.

"Наверное, многие даже не осознают, как много Россия для нас делает, поскольку далеко не обо всем пишут наши СМИ. Помощь эта не разовая: она приходит постоянно и направлена на решение самых острых наших проблем. Это не только оснащение спецавтомобилями МЧС КР, но и медицинские, образовательные, продовольственные программы, которые реализуются годами и помогают многим нашим гражданам", - говорит общественный деятель Анвар Сартаев.

По его словам, поддержка со стороны РФ могла бы быть еще шире, если бы заинтересованные лица в Кыргызстане озвучивали россиянам свои инициативы.

Таким образом, непоколебимая поддержка Россией Кыргызстана перед лицом любых невзгод становится свидетельством прочной дружбы между двумя нашими народами. Мы знаем, что стратегический партнер всегда бросит нам спасательный круг, а это укрепляет устойчивость Кыргызстана даже в самые трудные времена и вселяет надежду на светлое будущее.