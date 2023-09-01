Вывоз мусора в Октябрьском районе: новые подробности

В Октябрьском районе Бишкека несколько месяцев идут спорные вопросы относительно оплаты за вывоз твердых бытовых отходов.

"Отметим, 14 июня 2023 года администрация Октябрьского района в одностороннем порядке расторгла договор с частной компанией "БишкекВторРесурс" на вывоз твердых бытовых отходов.

Причиной расторжения договора стали результаты проверки комиссии. Установлено, что указанная компания не справлялась с вывозом мусора, также поступали жалобы со стороны жителей. Так, работу по вывозу ТБО в Октябрьском районе возложили на муниципальное предприятие "Тазалык".

Однако представители компании "БишкекВторРесурс" не согласились с вышеуказанным решением и обратились в районный суд. 18 августа 2023 года вынесено решение в пользу муниципалитета. Со стороны "БВР" повторно направлена апелляционная жалоба на решение суда.

Так, 28 августа 2023 года Октябрьский районный суд не удовлетворил апелляционную жалобу компании "БишкекВторРесурс".

В связи с этим, в соответствии с решением Октябрьской районной администрации вывоз ТБО на территории района отныне будет осуществлять муниципальное предприятие "Тазалык".

Уважаемые жители района! Убедительная просьба оплачивать за вывоз ТБО муниципальному предприятию "Тазалык" во избежание задолженностей.

По дополнительным вопросам можно обращаться в абонентский отдел предприятия: 0312 34 48 41".