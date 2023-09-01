Россия ведет секретные переговоры о поставке вооружения с Северной Кореей

По данным официального Вашингтона, Россия ведет секретные переговоры с руководством Северной Кореи. Москва надеется получить от Пхеньяна боеприпасы и материалы для своей оборонной промышленности. Об этом заявил представитель национальной безопасности США Джон Кирби, сообщают СМИ.

По информации Кирби, российские власти интересуются не только непосредственно военными поставками, но и покупками всевозможного сырья для обеспечения собственной оборонной промышленности.

Ситуацию также прокомментировала и американский посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд. Дипломат раскритиковала за военные связи как Россию, так и Северную Корею.

В своей погоне за этим оружием Россия нарушит резолюции Совета Безопасности, в том числе те, за которые голосовала сама Россия, - заявила Линда Томас-Гринфилд.