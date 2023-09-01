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Россия ведет секретные переговоры о поставке вооружения с Северной Кореей

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По данным официального Вашингтона, Россия ведет секретные переговоры с руководством Северной Кореи. Москва надеется получить от Пхеньяна боеприпасы и материалы для своей оборонной промышленности. Об этом заявил представитель национальной безопасности США Джон Кирби, сообщают СМИ.

По информации Кирби, российские власти интересуются не только непосредственно военными поставками, но и покупками всевозможного сырья для обеспечения собственной оборонной промышленности.

Ситуацию также прокомментировала и американский посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд. Дипломат раскритиковала за военные связи как Россию, так и Северную Корею.

В своей погоне за этим оружием Россия нарушит резолюции Совета Безопасности, в том числе те, за которые голосовала сама Россия, - заявила Линда Томас-Гринфилд.


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URL: https://www.vb.kg/431984
Теги:
Россия, Северная Корея, США
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