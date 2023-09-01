В Бишкеке за незаконные поборы задержан директор школы

В Бишкеке со стороны директора одной из школ была организована незаконная схема по получению денежных средств при приеме и переводе учеников.

Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, для придания законности своим действиям денежные средства по настоятельной рекомендации администрации учебного заведения в добровольно-принудительном порядке в виде спонсорской помощи в сумме от 30 до 100 тысяч сомов вносились на расчетный счет, созданного для этих целей Общественного объединения, что также противоречит указу президента Кыргызской Республики.

По данному факту, 30 августа 2023 года при передачи документов, подтверждающих взнос денежных средств в размере 40 тысяч сомов на расчетный счет был задержан и водворен в ИВС директор одной из столичных школ "Т.Ч.Д.".

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые мероприятия, в том числе по определению круга причастных к данному преступлению лиц.