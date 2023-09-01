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Граждан, совершивших провокацию на стадионе, привлекут к ответственности

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Лица, совершившие провокационные действия на стадионе Оша, будут привлечены к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, перед завершением финального матча "Көк бөрү", посвящённого 32-й годовщине независимости Кыргызской Республики, на стадионе "Төлөйкөн" Ошской области зрители опротестовали результат игры и болельщики массово нарушили общественный порядок.

Факт зарегистрирован в органах внутренних дел, проводится расследование. Пострадавших граждан нет. Следственный процесс находится под контролем руководства МВД , нарушители общественного порядка, совершившие провокационные действия, будут выявлены и привлечены к ответственности в рамках закона.

В последнее время в социальных сетях активно публикуются сообщения, призывающие к разжиганию межрегиональной вражды.

МВД предупреждает, что лица, распространяющие провокационные и другие материалы, будут привлечены к уголовной ответственности согласно закону Кыргызской Республики. МВД КР и его подразделения принимают меры по выявлению граждан, которые занимаются распространением ложных и провокационных материалов.

МВД напоминает, что разжигание межрегиональной вражды влечёт за собой уголовную ответственность, согласно статье 330 (Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)) УК КР.

"При выявлении обстоятельств, связанных с нарушением закона, попытками провокации и нарушением общественного порядка, будут приняты строгие меры в соответствии с законом КР", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/431990
Теги:
кок-бору, Ош, МВД
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