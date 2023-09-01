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В Иссык-Кульской области неоднократно судимый мужчина угнал два авто

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- Назгуль Абдыразакова
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Неоднократно судимый мужчина угнал два авто на Иссык-Куле. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в городе Балыкчы Иссык-Кульской области выявлено ряд преступлений, связанных с угоном автомобилей. Один из таких случаев произошел в ночь с 20 на 21 августа. Неизвестными лицами со двора 25-летнего местного жителя была угнана автомашина "ВАЗ-2109". Вскоре, неизвестными лицами была угнана другая автомашина марки "БМВ", принадлежащий 28-летнему жителю города Балыкчы.

Оба факта были зарегистрированы в ЕРП ОВД города Балыкчы и были возбуждены уголовные дела по статье 211 (Угон автомототранспортного средства) уголовного кодекса.

В течение нескольких дней милиционеры города Балыкчы проводили активные действия по поиску и задержанию преступников. В результате следственно-оперативных мероприятий, удалось разыскать и задержать угонщика в городе Чолпон-Ата. Им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний М.С., уроженец Таласской области. В качестве вещественных доказательств были изъяты угнанные автомашины.

На предварительном допросе, задержанный дал признательные показания в совершенных преступлениях. Было также установлено, что задержанный совершил угон автомашин со своим сообщником 31-летним С.В., который был объявлен в розыск.

Решением суда в отношении задержанного в период проведение следствия была избрана мера пресечения виде ареста сроком на 2 месяца.

Милиция проверяет причастность злоумышленников к ранее совершенным аналогичным преступлениям, так как в ходе следствия были изъяты дополнительно 3 автомашины, предположительно угнанные из других регионов республики.


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URL: https://www.vb.kg/431992
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, розыск, угон, автомобили
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