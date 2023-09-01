МВД: Опасные казахстанские преступники задержаны на территории КР

Опасные казахстанские преступники задержаны на территории Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, оперативными службами органов внутренних дел задержаны граждане соседнего государства, объявленные в розыск за совершение особо тяжких преступлений, среди них также житель Жамбылской области, совершивший недавно побег.

Так, одним из задержанных является Ш.М. 2000 года рождения, житель Шуского района Жамбылской области Казахстана, объявленный у себя на родине в международный розыск за совершение тяжкого преступления.

25 сентября 2022 года в территориальную больницу Шуского района РК с огнестрельными дробовыми ранениями поступили четверо молодых людей в возрасте 23, 25 и 26 лет. Один из них позже скончался в реанимационном отделении. Уголовное дело возбудили по статье "убийство".

Лица, причастные к данному преступлению вскоре были задержаны полицией, но одному удалось скрыться, его объявили в международный розыск, им является вышеуказанный Ш.М.

Как выяснилось, он скрывался на территории Кыргызстана. 21 августа текущего года в Бишкеке камеры видеонаблюдения с распознаванием лиц выявили гражданина, находящегося в розыске. Выехавшие на место сотрудники отдела охраны Ленинского района (Служба охраны МВД) задержали на территории одного из торговых комплексов мужчину, которым оказался разыскиваемый гражданин Казахстана. Задержанного доставили и передали в районное управление милиции. Однако, вечером того же дня ему удалось сбежать с территории лечебного учреждения, куда его привели для прохождения освидетельствования.

29 августа текущего года сотрудники органов внутренних дел установили местонахождение беглого гражданина. В ходе оперативных мероприятий сотрудники ГУУР МВД во взаимодействии с НЦБ Интерпола в КР задержали скрывавшегося Ш.М. в столичном микрорайоне Тунгуч, где он прятался в съёмной квартире.

Разыскиваемый за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений гражданин Казахстана заключен под стражу.

29 августа текущего года в Бишкеке сотрудниками ГУУР МВД проведено также задержание другого гражданина Казахстана, разыскиваемого у себя на родине за тяжкое преступление.

В феврале 2023 года в городе Астана РК неизвестные лица устроили групповую драку перед кафе "Панаехали". В результате противоправных деяний в больницу доставили мужчину 1995 года рождения, которому во время драки нанесли ножевое ранение. Потерпевший не приходя в сознание скончался. По данным следствия, лица устроившие групповую драку из хулиганских побуждений, использовали холодное оружие и специально приспособленные средства, предназначенные для причинения вреда здоровью.

Уголовное дело возбудили по ст. 106 ч.3 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего" УК РК.

По подозрению в причастности к вышеуказанному тяжкому преступлению объявлен в розыск гражданин Республики Казахстан А.Д. 1995 года рождения, житель Акмолинской области. По имеющимся данным указанный гражданин незаконно пересек государственную границу и скрывался на территории г.Бишкек.

Задержание разыскиваемого лица проведено оперативниками ГУУР МВД КР 29 августа в районе микрорайона Джал, где он скрывался в съемной квартире. В мероприятиях по задержанию принимали участие командированные сотрудники МВД Казахстана.

Кроме этого, в конце июля текущего года сотрудниками 3-го управления ГУУР МВД КР на территории г.Бишкек в одной из гостиниц задержан гражданин А.Б. 1992 года рождения, житель г.Алматы, объявленный в розыск правоохранительными органами Казахстана по статье 99 "убийство" УК РК. Указанный мужчина имеет причастность к убийству двадцативосьмилетнего фитнес-тренера популярного клуба Дамира Туребаева, которого застрелили ночью в июле месяце в городе Алматы. После этого гражданин А.Б. с целью уйти от уголовной ответственности за содеянное незаконно пересек границу и скрывался на территории Бишкека.

Все вышеуказанные лица заключены под стражу.