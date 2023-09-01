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Звание Почетного профессора КГАФКиС удостоился ветеран спорта Сабыр Усупов

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- Назгуль Абдыразакова
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Известному тренеру и спортсмену, многократному чемпиону Кыргызстана по вольной борьбе, профессору и преподавателю КГАФКиС Сабыру Усупову было присвоено звание Почетного профессора Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта имени Б.Т. Турусбекова.

Аттестат о присвоении звания ему вручил ректор вуза Саитдин Азизбаев.

Ректор отметил большой вклад профессора Сабыра Усупова в развитие отечественного спорта и пропаганду спорта и здорового образа жизни.

Редакция vb.kg поздравляет Сабыра Усуповича с присвоением ученого звания профессора, желает ему крепкого здоровья и благополучия!


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URL: https://www.vb.kg/431996
Теги:
вуз, Иссык-Кульская область, спорт, Кыргызстан
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