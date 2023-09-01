Звание Почетного профессора КГАФКиС удостоился ветеран спорта Сабыр Усупов

Известному тренеру и спортсмену, многократному чемпиону Кыргызстана по вольной борьбе, профессору и преподавателю КГАФКиС Сабыру Усупову было присвоено звание Почетного профессора Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта имени Б.Т. Турусбекова.

Аттестат о присвоении звания ему вручил ректор вуза Саитдин Азизбаев.

Ректор отметил большой вклад профессора Сабыра Усупова в развитие отечественного спорта и пропаганду спорта и здорового образа жизни.

Редакция vb.kg поздравляет Сабыра Усуповича с присвоением ученого звания профессора, желает ему крепкого здоровья и благополучия!