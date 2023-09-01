В Джети-Огузе начинается строительство трех малых ГЭС

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области начинается строительство трех малых ГЭС на реке Чон-Жаргылчак. Обь этом сообщает пресс-служба Фонда зеленой энергетики.

По ее данным, глава фонда Эмилбек Орозбаев принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство малых ГЭС.

В частности, будут построены: малая ГЭС "Чон Жаргылчак" мощностью 6 МВт, малая ГЭС "Кичи Жаргылчак" мощностью 6 МВт, малая ГЭС "Ак Терек" мощностью 4 МВт.

Директор Фонда зеленой энергетики Эмилбек Орозбаев отметил, что развитие проектов в сфере возобновляемых источников энергии является приоритетным направлением работы Кабинета Министров и подчеркнул, что в рамках деятельности Фонда зеленой энергетики начинает функционировать "Единое окно", которое будет оказывать субъектам в сфере ВИЭ содействие в получении разрешительных документов, земельных участков под строительство объектов ВИЭ.

Партнерами и инвесторами проектов по строительству трех малых ГЭС выступают компании ОсОО "40 Кэпитал Траст", ОсОО "ДАТТ Энерджи" и ОсОО "ИНТЕК".

Строительные работы планируется начать в текущем году. Ожидается, что малые ГЭС начнут функционировать в 2025 году. К строительным работам, дальнейшей работе малых ГЭС будут привлечены местные жители.