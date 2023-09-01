СМИ развязали открытую информационную войну против новой власти

До недавнего времени власти (по крайней мере в Кыргызстане) относились к средствам массовой информации по принципу "Собака лает – караван идет". Редко кто из власть имущих вступал с журналистами в серьезный конфликт – для этого надо было основательно его достать: систематически гнобить по большим и малым поводам, зачастую выдавая за доказанные факты слухи и домыслы.

Теперь президент резко изменил отношение к СМИ, которые превратились в центры информационной войны. На войне как на войне: не могут боевые действия вестись только в одном направлении, в одни ворота. Не власть первая напала на "независимых" журналистов. Но власть вынуждена защищаться. А главное – защищать страну.

Те же оппозиционные журналисты много и горячо говорят о репрессиях в отношении СМИ, об удушении свободы слова, кидают в массы и другие громкие лозунги. Обвиняют нынешнее руководство Кыргызстана в авторитаризме и тирании, в полном откате от демократии. Эти лозунги активно поддерживают кукловоды, финансирующие "независимых". То и дело откуда-то с западной стороны раздаются начальственные окрики: президент Жапаров, дескать, должен и обязан убрать руки от оппозиционных газет, информагентств и телеканалов…

Что интересно, в Украину, к господину Зеленскому, такие петиции не поступают. А между тем за последние год-два он позакрывал у себя в стране все оппозиционные телеканалы, а также некоторые весьма популярные соцсети. Это вам не "Тик-Ток", которым пользуется в основном не особо замороченная молодежь для создания увеселительных мемов и роликов. Хотя кыргызские независимые журналисты не поленились ходить по столице и приставать к людям с вопросом – поддерживают ли они закрытие "Тик-Тока".

Кто-то из респондентов впервые услышал о таком СМИ. А кто-то оказался против закрытия… потому что "СМИ закрывать нельзя".

А вести себя как диверсанты, планомерно и целенаправленно подрывая государственные устои, - можно?

Еще свежа в памяти оппозиционная истерика по поводу приостановления деятельности "Азаттыка". Давление на СМИ, затыкание ртов, отсутствие свободы и демократии… А что эти журналисты, собственно говоря, сделали, отправив в эфир "объективный" сюжет о кыргызско-таджикском кровопролитном конфликте? С точки зрения оппозиции – ничего особенного. А по факту едва не столкнули лбами два народа, которые и без этого подогревания постоянно находятся в предконфликтном состоянии. Там, где требуется особая, виртуозная дипломатия, - эти журналисты повели себя как слоны в посудной лавке. Фактически обвинили Кыргызстан в том, что он первым начал военные действия… Чем могла закончиться эта невинная "оплошность" – предположить нетрудно. Стравить кыргызов и таджиков и назвать это "журналистским расследованием" - верх цинизма.

Также как верх цинизма – в открытую подтверждать свое западное финансирование и именоваться "независимым изданием, отстаивающим интересы Кыргызстана". Как говорят в таких случаях евреи – не смешите мои тапочки.

Сейчас у кыргызской оппозиции новая беда: власти намерились закрыть "Клооп Медиа". Почему? Не потому, что это издание (не значащееся в государственном реестре СМИ и существующее на западные деньги) якобы критикует действующую власть. Вовсе не поэтому! Сотрудники "Клооп" занимаются, по сути, тем же самым, чем и "азаттыковцы" - и прочие прозападные СМИ: раскачивают общественно-политическую ситуацию в Кыргызстане до революционной.

Многие известные деятели Кыргызстана еще год назад обращались к Садыру Жапарову с просьбой закрыть это СМИ (вместе с "Азаттыком" и "Кактусом"): они публикуют материалы, не отвечающие интересам Кыргызстана. Сейчас, когда главная цель и задача – сохранить нашу государственность, добиться устойчивого развития (в том числе и с привлечением иностранных инвестиций), выстроить надежные партнерские отношения с соседями, - оппозиционные журналисты заняты дестабилизацией внутренней и международной обстановки. Не брезгуя ради этого ничем, в том числе откровенной ложью.

В прошлом году президент не стал закрывать "Клооп". Видимо, чаша терпения тогда еще не переполнилась. Однако теперь эти "лающие собаки" не просто подкусывают его из подворотни, но открыто угрожают национальной безопасности.

Не тайна, что сейчас идет мировая война. Война гибридная, и далеко не последнее место в ней играют информационные сражения. Идет ожесточенная битва за умы и сердца, и это давно уже, по сути, не журналистика, главная цель которой – информировать общественность о происходящих событиях. Многочисленные журналисты, отрабатывая деньги зарубежных спонсоров, занимаются в своей стране откровенной партизанщиной, подрывной деятельностью.

В своей стране – это не только в Кыргызстане. Весь мир живет сейчас в состоянии информационной войны. Что прикажете делать с матерым противником, вооруженным до зубов фейковыми новостями и указаниями извне, как именно подать ту или иную информацию? Должны ли власти спокойно смотреть, как информационная война перетекает в самое настоящее, реальное столкновение? Зайдите на любой сайт любого оппозиционного издания, почитайте, под каким углом подаются наиболее значимые для народа события. И под каким углом их комментируют накрученные читатели. Доходит до призывов не только к госперевороту, но и к физическому устранению нынешних руководителей государства.

Бороться с врагом (который уже и не думает таиться и, почувствовав свою безнаказанность, лупит из всех стволов) можно только военными же методами. Стоит ли жаловаться на властный "деспотизм" тем, кто сам деспотично навязывает народу чуждые ценности и мнение своих западных хозяев?