Учения ОДКБ в Белоруссии всполошили Польшу

Всего в учениях "Боевое братство-2023", которые пройдут с 1 по 6 сентября, будут задействованы две с половиной тысячи человек. Однако даже такой небольшой контингент вызывал беспокойство соседней Польши, мы уж не говорим про Украину. Впрочем, здесь хотя бы можно дать географическое объяснение неврозам "восточноевропейских тигров", но почему нервничают некоторые страны ЦА – разберемся с "ВЭС 24".

"Не направлены против других государств"

По словам начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова, к учениям все готово, все будет штатно, Польша наложит в штаны… Ладно, про Польшу это мы придумали. Процитируем Сидорова:

"На настоящий момент завершена подготовительная фаза учений. Следующий этап – активная фаза по подготовке совместных операций войск коллективных сил ОДКБ, которая завершится практическими действиями войск. Учения продолжатся до возращения национальных контингентов в пункты постоянной дислокации".

Начальник Объединенного штаба также отметил, что "совместные учения стран ОДКБ не направлены против других государств, объединение не проявляет агрессию". Вполне себе нормальный военно-дипломатический язык. Когда говорят, что учения не направлены против других государств, это означает, что отрабатывается тактико-стратегические характеристики потенциальной войны с этими государствами, против которых не объявлены учения. Это как с израильской ядерной бомбой. Ее у Израиля нет, но в случае необходимости он ее применит. Всполошились в Польше, всполошились на Украине. И правильно делают – Лукашенко никогда и не скрывал серьезности своих намерений по всему комплексу вопросов, связанных с безопасностью Союзного государства.

Однако грядущие учения ОДКБ вызвали серьезное бурление в общественно-информационном пространстве Казахстана, против которого они не только не могут быть направлены по причине членства Казахстана в организации, но и по другим резонам. Например, по причине того, что не так давно ОДКБ буквально вытащила из петли головы представителей нынешнего казахстанского правящего режима. Мы говорим, конечно, о январских событиях в республике. Опасность миновала - и теперь РК может позволить себе пренебрежительный тон по отношению к организации.

Лютуют прежде всего казахстанские борцы за свободное общество и гендерное разнообразие на зарплате у западных фондов. В республике была организована кампания по дискредитации учений под лозунгом "не сметь помогать Москве". Кстати, что-то не вспомним лозунгов "не сметь помогать Астане" в январе 2022 в России, но это так, заметки на полях. Казахстанских борцов за все хорошее смущает близость Белоруссии к Украине. Они, вероятно, предполагают, что злобный Путин направит казахстанскую тактическую группу в 11 человек штурмовать Киев.

В конечном итоге министру обороны РК Руслану Жаксылыкову пришлось раздраженно оправдываться:

"Причем тут локация с Украиной? Беларусь - мирное государство, которое является членом ОДКБ. Соответственно совместные решения принимаются заранее о месте проведения учений! Каких-либо угроз или же вопросов, которые вы задаете, не существует... У нас совместный штаб ОДКБ, где планируется проведение занятий, тренингов, учений. В соответствии с этим графиком мы работаем. Казахстан выполняет все свои международные обязательства".

Другой организации у нас для вас нет

Если сложить все публикации о малоэффективности ОДКБ в одной сплошной свиток, то получится портянка до Луны как минимум. И рыхлая, и с неясным целеполаганием, и организационно кривая-косая – чего только не пишут о единственном военном альянсе на территории Евразии за исключением, разумеется, НАТО. Часто критика оправдана, часто носит заказной или предвзятый характер.

Однако можно сказать со всей определенностью – другой организации, которая была бы в состоянии хоть сколько-нибудь выступить в качестве каркаса безопасности и внутренней стабильности в странах региона, попросту нет. Так называемая неэффективность ОДКБ – крапленая карта и шельмование. Почему-то в уже указанные январские дни никому в Казахстане эта организация не казалось неэффективной. И когда с юга на регион с неопределенной и по-восточному загадочной улыбкой на устах посматривают талибы (старающиеся всеми силами войти в круг добросовестных игроков, но остающихся в значительной степени непредсказуемыми), отношение у центральноазиатских элит к ОДКБ тоже как-то теплеет. Тот факт, что многое в организации надо перестраивать в соответствии с духом времени, никто не отрицает, но очевидно, что без нее жизнь в регионе была бы значительно опаснее, чем сейчас. И это факт. Не верите, спросите у Лукашенко. А можно и у Токаева, если он не забыл.