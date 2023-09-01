Контрабандные золотые изделия на 5 млн сомов задержаны в аэропорту Оша

Пограничники контрольно-пропускного пункта "Ош-аэропорт" пресекли незаконный вывоз через госграницу золотых изделий на 5 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, при осуществлении пограничного контроля лиц, следовавших по маршруту Ош-Стамбул, пограничный наряд обратил внимание на беспокойное поведение гражданки Республики Узбекистан Т.С., 1978 г.р.

В ходе проведенных совместно с сотрудниками территориального подразделения ГКНБ КР соответствующих мероприятий было установлено, что гражданка Т.С. пыталась пронести с собой на борт самолета золотые изделия весом 848 граммов в обход таможенного законодательства Кыргызской Республики (без оформления декларации).

По предварительным данным, стоимость задержанных золотых изделий составила более 5 млн сомов.

После оформления соответствующих документов задержанная гражданка и золотые изделия были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.