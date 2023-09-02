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В Пекине открылась международная ярмарка торговли услугами-2023

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- Нина Ничипорова
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Китайская международная ярмарка торговли услугами 2023 года CIFTIS-2023 пройдет со 2 по 6 сентября в Национальном конференц-центре и парке Шоуган Пекина. Главной темой мероприятия станет "Открытость ведет к развитию, сотрудничество создает взаимовыигрышное будущее". Сообщает газета "Жэньминь жибао".

Заместитель министра коммерции КНР Чэнь Чуньцзян отметил, что в этом году CIFTIS в дальнейшем усилит свою роль в расширении открытости Китая. В рамках ярмарки Китай проведет глобальный саммит торговли услугами на высоком уровне, участники более 200 форумов и конференций из разных стран мира обсудят новые концепции, тренды, пути развития и продвижения открытости в сферах услуг и торговли услугами.

Как сообщила заместитель мэра Пекина Сыма Хун, общая выставочная площадь CIFTIS-2023 составит 155 тысяч кв. м. Участвуют в ярмарке более 50 стран и 24 международные организации. Свыше 2200 компаний заявили, что поучаствуют в ярмарке в офлайн-формате. Среди них более 500 компаний из списка Global Fortune 500 и ведущих предприятий отрасли, которые представляют 28 стран и регионов, входящих в топ-30 по объему торговли услугами. Общий уровень интернационализации CIFTIS-2023 превысит 20%.

В этом году особое внимание на ярмарке будет уделено международному сотрудничеству и офлайн-мероприятиям. В частности, впервые в истории CIFTIS пройдут специальная презентация на тему "Год привлечения инвестиций в Китай", посвященная расширению открытости в сфере услуг, и церемония подписания Конвенции ООН о международных последствиях судебной купли-продажи судов, также именуемой Пекинской конвенцией о судебной продаже судов.

Как пишет "Жэньминь жибао", на встрече будет подчеркнута ведущая роль инноваций в технологиях, моделях и новых форматах бизнеса. На комплексной выставке и десяти тематических выставках вниманию публики предстанут новейшие передовые разработки в сферах чипов, квантового измерения и управления, дистанционного зондирования Земли с помощью спутников, искусственного интеллекта /ИИ/ и цифровой медицины. Более 60 предприятий и организаций впервые продемонстрируют свою новейшую продукцию и технологии в таких областях, как ИИ, финтех, медицина и здравоохранение, креативные индустрии, задав тренды инновационного развития отраслей.

"В 2022 году общий объем импорта и экспорта услуг Китая составил почти 6 трлн долларов США, увеличившись на 12,9% в годовом исчислении и достигнув рекордно высокого уровня, по этому показателю Китай девять лет подряд занимает второе место в мире", - заявил Чэнь Чуньцзян.

По его словам, несмотря на сложные и суровые внешние условия, торговля услугами Китая демонстрирует сильную жизнеспособность и сохраняет быстрые темпы роста. В первой половине этого года внешняя торговля услугами КНР продолжала расти, ее объем увеличился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,1 трлн долларов США. При этом торговля наукоемкими услугами повысилась на 12,3% в годовом выражении, ее доля в торговле услугами возросла до 43,5%. Таким образом, качество и конкурентоспособность торговли услугами Китая продолжают улучшаться.

База для развития индустрии услуг Китая постоянно укрепляется, за счет цифровизации и зеленой трансформации сектора идет процесс инновационного развития торговли услугами, а также накапливаются другие благоприятные факторы.

По данным "Жэньминь жибао", в 2022 году объем экспорта и импорта цифровых услуг достиг 2,51 трлн долларов США, увеличившись на 7,8% в годовом исчислении и вновь установив исторический рекорд, что позволило Китаю занять 5 место в мире. При этом экспорт цифровых услуг вырос на 12,2% и составил 1,42 трлн долларов США, опередив темпы роста импорта на 9,6 п.п. Это свидетельствует о дальнейшем повышении международной конкурентоспособности КНР в цифровой торговле услугами. В первой половине этого года объем цифровой торговли услугами Китая вырос на 12,3%, что на 3,8 п. п. выше общих темпов торговли услугами страны. Процесс цифровизации торговли услугами КНР продолжает ускоряться.

"Ожидается, что объем торговли услугами в этом году сохранит тенденцию роста, а структура продолжит оптимизироваться", - сообщил Чэнь Чуньцзян. Он добавил, что в будущем Министерство коммерции КНР совместно с другими ведомствами ускорит выпуск политических мер по стимулированию высококачественного развития торговли услугами.

В августе 2020 года Госсовет КНР одобрил пилотный проект по всестороннему углублению инновационного развития торговли услугами на 28 территориях страны, включая города Пекин и Шанхай. За три года в рамках этого проекта было осуществлено 2883 меры и мероприятия, накоплен инновационный опыт и результаты, эффективно стимулирующие инновационное развитие торговли услугами по всей стране. В 2022 году на 21 административную единицу провинциального уровня, где реализовался вышеуказанный пилотный проект, пришлось более 97% всего объема торговли услугами Китая.


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URL: https://www.vb.kg/432011
Теги:
торговля, выставка, Китай, медицина, технологии
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