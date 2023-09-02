Память о певице Анне Герман хранят в Таразе и кыргызском селе Ак-Добо

Признанная ЮНЕСКО выдающейся певицей XX века звезда мировой эстрады 60-80-х годов прошлого столетия польская исполнительница Анна Герман пленила своим хрустальным голосом и задушевными песнями не одно поколение. В казахстанском городе Таразе не только хранят память об Анне Герман, но и находят новые интересные факты из биографии певицы, жившей здесь когда-то. Об этом в материале корреспондента МИА "Казинформ".

Детские годы Анны Герман неразрывно связаны с Таразом. По словам биографа певицы Ивана Ильичева, в письмах к своим друзьям Анна Герман очень тепло отзывалась о Таразе, о своих детских годах в Джамбуле (ныне Тараз) и гастрольной поездке в этот город.

В 1979 году певица посетила южный казахстанский город, ставший для нее родным, с гастролями. Тогда в интервью местной газете Анна объяснила, почему так мечтала попасть сюда с гастролями: "В 1945 году я с мамой жила в Джамбуле. Училась в первом классе. Вот только не помню, какая школа. Но помню, что рядом была речка с зелеными берегами, красивая такая. Так что Джамбул – и мой город. Конечно же, я не могла не воспользоваться возможностью через 33 года снова сюда приехать".

Останавливалась знаменитая певица в старейшей гостинице "Жамбыл". По инициативе Ивана Ильичева и президента Таразского фестиваля землячества "Страна Азия" Михаила Бондарева была открыта мемориальная доска в честь знаменитой певицы. Поскольку дом, в котором жила семья Герман, не сохранился, памятную доску с ее именем решено было установить на входе в гостиницу.

А в Жамбылском областном историко-краеведческом музее имеется обширная коллекция виниловых пластинок и компакт-дисков с песнями Анны Герман. В 2014 году в этом музее была открыта первая среди стран СНГ экспозиция, в которой представлены личные вещи певицы, концертное платье, книги, посвященные ее творчеству.

Известно, что родилась Анна Герман 14 февраля 1936 года в узбекском городе Ургенче, в 3-летнем возрасте оказалась в Джамбуле и прожила здесь до 1946 года. Ее мама Ирма Мартенс преподавала немецкий язык в школе №37, в этой же школе училась Анна.

Однако до того, как поселиться в Джамбуле, семье Анны Герман довелось поскитаться. В 1937 году по ложному доносу арестовали, осудили без права переписки и затем расстреляли отца Анны Евгения Германа (в 1957 году он будет реабилитирован). Мама Анны, Ирма Мартенс, не знавшая о расстреле, принимает решение уехать из Ургенча в поисках мужа, а также с целью сменить климат, на этом настаивали врачи из-за болезни маленькой Ани. И семья переезжает сначала в киргизское село Ленинполе, затем в несколько других селений. И в начале 1942 года семья Анны Герман – ее мама Ирма Мартенс и бабушка Анна Абрамовна Мартенс, в девичестве Фризен – оказались в селе Орловка Таласской области Киргизской ССР.

Ирма Мартенс преподавала в местной школе немецкий язык, Аня пошла в первый класс именно в Орловке. Здесь же Ирма Мартенс вышла замуж второй раз - за офицера Войска Польского Германа Гернера. Только благодаря этому браку, после войны Ирма Гернер с дочерью и бабушкой смогли выехать в Польшу.

Орловские находки

Основанный биографом певицы, российским деятелем культуры Иваном Ильичевым "Международный клуб поклонников Анны Герман" действует во многих странах мира. Филиал этого клуба в Таразе возглавляет Наталья Гончарова. Благодаря деятельности таразских поклонников Анны Герман, удается восстанавливать некоторые страницы жизни певицы.

"25 августа – день памяти Белого Ангела, великой певицы Анны Герман, - говорит Наталья Гончарова. – Мы храним память об этой изумительной певице с хрустальным голосом и нежным сердцем. Она по праву считается и нашей землячкой. В день ее памяти по традиции мы, члены Международного клуба поклонников Анны Герман, вместе с представителем городского акимата Даулетом Толенди, возложили цветы к мемориальной доске. И, как всегда, затем прошли в музей, к экспозиции нашей Анны Герман".

Наталья Гончарова рассказала о том, как накануне группа Международного клуба поклонников Анны Герман побывала в селе Орловка (ныне Ак-Добо) Кыргызстана.

"Здесь в годы Великой Отечественной войны жила Анна Герман с мамой Ирмой Мартенс и бабушкой Анной Мартенс (в девичестве Фризен). Там нас ждали директор местной сельской школы Исраил Контубаев и его семья. Как всегда, он нас удивил - столько новой информации нам предоставил, уникальные документы 1942 - 44 годов. В архиве Орловской средней школы Исраил Контубаев нашел документы, которые подтверждают, что в апреле 1942 года в Ленинполе Ирма Мартенс и Герман Гернер официально зарегистрировали брак. Ирма взяла фамилию мужа – и стала Ирма Гернер. В графе "национальность" в документах Ирмы значилось "немка", а после свадьбы с поляком Германом Гернером она получила возможность называться женою поляка. В этом браке главную роль сыграла взаимовыручка, ведь в те суровые годы войны люди помогали друг другу выживать. Так Герман Гернер, заключив брак с Ирмой, фактически спас эту семью от погибели. Весной 1946 года в Джамбуле Ирме Гернер выдали репатриационные документы как жене поляка и разрешили выезд из СССР на территорию Польши с матерью Анной и дочерью Аней".

Но главное открытие, которое было сделано в ходе этой поездки – был найден дом, в котором жила семья Анны Герман.

"Мы побродили по улочкам села, где в детстве бегала маленькая Анечка и своим ангельском голоском пела песенки в военном госпитале для раненых. На одной из улиц нам показали этот старенький уже, но довольно хорошо сохранившийся дом, в котором жила Анна Герман с мамой и бабушкой. Пообщавшись со старожилами, мы выяснили, что это действительно так. А ведь много лет дом, в котором жила в Орловке семья Анны Герман, не могли найти. Нам посчастливилось прикоснуться к частичке жизни Анны Герман", - подчеркнула спикер.

Побывали жамбылские краеведы и на том месте, где когда-то стоял дом, в котором жил отчим Анны Герман - Герман Гернер. Сохранились только фундаменты того дома.

"Очень мы были удивлены, - продолжает Наталья Гончарова, - когда Исраил Контубаев показал книгу Роберта Фризена о немцах, живших в Орловке, которые по разным причинам попали в это село. В этом красивом издании мы увидели и материал об Анне Герман, предоставленный автору книги биографом Анны Герман Иваном Ильичевым. Роберт Фризен оказался сыном работавшего в Орловской школе во время войны Николая Фризена, близкого родственника Анны Герман. Ведь бабушка Анны Герман в девичестве носила фамилию Фризен. Более того, родственники Анны Герман по линии Фризен обнаружились и в Таразе, после того, как мы вернулись. Выяснилось, что проживающий в нашем городе Андрей Фризен и его семья являются родней семье Анны Герман".

Фризены - высокие, сильные, мирные

"Живет в Прибалтике Игорь Фризен, родственник нашего таразского Андрея Фризена, - продолжает Наталья Гончарова. – Так вот он сделал генетический анализ ДНК, который показал, что все они приходятся близкими родственниками Анны Герман. Среди носителей фамилии Фризен есть известные ученые, политические деятели, знаменитости в сфере культуры и спорта".

Предки Анны Герман были из голландского села Фон-ризен (отсюда и фамилия Фризен), которое заселяли люди высокого роста. Они жили в суровых условиях северных морей, поэтому жизнь свою привыкли строить на принципах независимости, уверенности в себе и настойчивости. Это были рыбаки, сильные, упрямые и целеустремленные. Они придерживались религии меннонитов и из-за преследований на религиозной почве вынуждены были бежать за пределы Голландии и Германии. Так предки Анны Герман оказались в Российской империи, поселившись в Воронежской губернии.

На протяжении столетий меннониты жили по определенным заповедям, главные из которых были - не брать в руки оружие и не произносить бранных слов. Не случайно Анна Герман отличалась очень высоким ростом. И не случайно люди называли Анну Герман "Белым ангелом". Ведь у нее был не только ангельский голос, это и ангельский характер. В Польше ее называли "самым большим эльфом на свете".

"Всю эту информацию мы переслали Ивану Ильичеву, биографу Анны Герман, он многие годы является ведущим многих ТВ-передач, музыкальных фестивалей ("Зелена Гура"), концертов, посвященных Анне Герман", - рассказала спикер.

Семейные тайны Герман

"Международный клуб поклонников Анны Герман" Иван Ильичев основал в юности, ведь еще с детских лет он является поклонником певицы. Теперь этот клуб организует по странам мира камерные и большие концерты памяти Анны Герман. С 2003 года клуб провел крупные мероприятия более чем в 50 городах России и за рубежом.

Ставший биографом певицы Иван Ильичев дружит с ее семьей, гостит в их доме в Варшаве, работает в их домашнем архиве.

"Анну Герман нельзя отнести к категории ретро, - говорит Иван Ильичев. - Она певица вне времени и вне эпохи. Если говорить о ее происхождении, то, на самом деле, в ней не было ни русской, ни польской крови, а были голландская и немецкая. Ирма Мартенс происходила из меннонитов - потомков немецких голландцев, которые приехали в Россию во времена царицы Екатерины Второй, а отец Ойген Хёррман (Евгений Герман) был из семьи немецких переселенцев. Сама Анна Герман в совершенстве знала русский язык и любила русскую культуру, потому что ее бабушка и мама родились в России. Она свободно говорила на русском и голландском языках, а когда переехали в Польшу, выучила польский".

Иван Ильичев рассказал о полученном им письме от поляка Войцеха Карпиньского, который написал книгу о своем друге, польском переводчике и публицисте Хенрике Гжечковском.

"Выяснилась удивительная и сенсационная, просто шокирующая новость, - говорит Иван Ильичев. - Оказывается, этот Хенрик Гжечковский до 1948 года носил совершенно другие имя и фамилию. Звали его Герман Гернер. Родился он в 1921 году недалеко от Варшавы, в местечке Станиславове. Когда в начале войны в Станиславов пришли немцы, они устроили там настоящую резню, погибло почти всё население. Многие бежали вначале в Волгоград, далее в Алма-Ату, до Джамбула, в Киргизию во Фрунзе, в Орловку и Барак-арык. В Орловке Герман Гернер оказался в 1942 году, его позвали преподавать в местной школе, где он и познакомился с Ирмой Мартенс, и благодаря ему эта семья спаслась. О дальнейшей судьбе Германа Гернера, отчима Анны Герман, практически ничего не было известно. Ирма Мартенс упорно во всех интервью говорила, что он погиб на войне или пропал без вести".

По словам спикера, отчим Анны Герман сам строил свою судьбу, менял фамилии, имена, работал в польской военной разведке, был сотрудником польских спецслужб, потом стал журналистом и публицистом. Он не погиб во время войны и не пропал без вести, как это писалось во всех документах.

"В 1946 году он встретился с Ирмой Мартенс в Польше, но между ними больше никогда не было отношений. Они расстались навсегда. Причина этого унесена Ирмой и Германом в могилу. Почти всю жизнь Герман Гернер прожил в Варшаве, умер в 1985 году, уже после смерти Анны. Поляк Герман Гернер подарил своей падчерице не только спасение, он подарил ей прекрасную страну Польшу, которая стала для Анны родиной. Именно в Польше Анна была счастлива и нашла свое личное и профессиональное счастье. В Польше началась ее огромная популярность. Если бы не Войцех Карпиньский, который издал книгу о своем друге Хенрике Гжечковском, мы бы так и не узнали, что герой его книги Хенрик Гжечковский, он же Герман Гернер, был мужем матери Анны Герман и отчимом Анны", - рассказал Иван Ильичев.

Наряд для всенародной любимицы

Иван Ильичев - автор многих книг о певице, в числе которых "Анна Герман. Гори, гори, моя звезда", "Анна Герман. Мы долгое эхо", "Анна Герман. Белый ангел песни", "Анна Герман. Эхо любви".

В книге "Неизвестная Анна Герман" отдельной главой идут "Джамбулские страницы" о детстве Анны и ее гастролях в этом городе.

Весной 1979 года Госконцерт запланировал двухмесячные гастроли Анны по СССР. Этот гастрольный тур позже назовут триумфальным - такого горячего приема от зрителей, от городского начальства не каждый артист мог видеть.

"Это были минуты приятного волнения, - рассказывала после Анна Герман в интервью. - На аэродроме Джамбула меня встречали ученики той самой школы, в которой я когда-то училась. Учителя были уже, конечно, другие, но дети выглядели такими же красивыми и приветливыми. Наверное, каждому человеку нужно в жизни хотя бы однажды снова встретиться со своим детством".

Накануне весь город, жил в ожидании гастролей Анны Герман. Из аэропорта певицу на черной "Волге" доставили в гостиницу, где для нее был приготовлен номер "люкс". В день концерта зрительный зал лучшего Дома культуры города был заполнен до отказа. Певице вручали подарки, среди которых был чапан, расшитый серебряными нитями.

Специально для Анны Герман жамбылские мастера срочным образом, без примерки, сшили национальный казахский камзол из темно-синего бархата с вышивкой из серебристой парчи и отороченную мехом белой норки шапку. Потом все мастера попали на долгожданный концерт, переживая, подойдет ли наряд. Анна была на сцене в этом наряде, волосы распущены, камзол на талии застегнулся идеально и смотрелся безупречно.

"В Джамбуле было совсем, совсем как нигде еще, - написала позже в письме подруге Анна Герман. - Подарили мне на прощание костюм казахский - прямо прелесть, какой красивый! Как все народы Востока - очень деликатные, полные такта и сдержанные люди. А в то же время для друга отдадут всё! У казахов даже не друг, если они кого-то полюбят, это для них "родственник" - одна кровь".

Мы – память друг друга

25 августа 2023 года в Узбекистане, в городе Ургенче, где родилась Анна Герман, открыли первый в мире памятник великой певице. Памятник Анне Герман установлен при входе в музыкальную школу №1, которая теперь официально названа ее именем.

"Мы помним и любим Анну Герман не только как исполнительницу песен, вошедших в мировой музыкальный фонд, - говорит Наталья Гончарова. - В нашей памяти она осталась как родной человек, чей уникальный голос по сей день завораживает невероятной искренностью и потрясающей нежностью. Обладая высоким сопрано, она исполняла песни самых разнообразных жанров - от шуточных песенок до милых и трогательных романсов.

Источник: "Казинформ"

Автор: Галина Скрипник

Фото: архив Жамбылского историко-краеведческого музея Натальи Гончаровой