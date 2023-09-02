В Бишкеке за незаконные поборы задержан уже четвертый директор школы

ГКНБ КР за 7 дней задержан 4-й директор столичной школы за незаконные денежные поборы при приеме на обучение в общеобразовательные учреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

"ГКНБ КР в преддверии начала нового учебного года проведен комплекс целенаправленных мероприятий по демонтажу устойчивых коррупционных проявлений в системе образования Бишкека, выраженные в незаконных поборах денежных средств при зачислении в первый класс и переводе учащихся из одного образовательного учреждение в другое.

1 сентября 2023 года при получении денежных средств в размере 5000 сомов за положительное решение вопроса о переводе в школу по микроучастку был задержан очередной директор одной из столичных школ А.Г.Б., которая на основании собранных материалов в тот же день была водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ КР напоминает, что в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 26 мая 2023 года за №136 "О мерах по обеспечению государственных гарантий реализации права детей на получение бесплатного школьного образования" в государственных образовательных организациях запрещается незаконный сбор денежных средств и создание общественных фондов при школах, а приобретение необходимых товаров и услуг для деятельности учебного заведения в обязательном порядке осуществляется из государственного бюджета Кыргызской Республики.

В этой связи, ГКНБ КР призывает руководителей образовательных учреждений отказаться от практики незаконных сборов денежных средств, в том числе путем создания различных общественных фондов при школах и напоминает об уголовной ответственности за подобные факты", - заявили в ГКНБ.