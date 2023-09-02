Кто может обеспечить энергобезопасность Центральной Азии и Кыргызстана?

Ошибки прошлой зимы учтены: правительство Кыргызстана недавно заявило о намерении увеличить закупки российского газа для отопления столичных микрорайонов, а также населенных пунктов Чуйской и Иссык-Кульской областей. Одновременно начато планирование подключений многоэтажного и частного секторов к газораспределительным станциям. Одним словом, началась экстренная тотальная газификация республики.

Фактически процесс этот был запущен не сегодня, а в 2014 году, когда в Кыргызстан пришел "Газпром". Тогда власти страны приняли решение продать погрязший в долгах и находящийся в состоянии банкротства "Кыргызгаз" за символическую сумму в 1 доллар. И не прогадали.

После того, как "Газпром" погасил долги "Кыргызгаза" перед поставщиками и бюджетом на сумму в общей сложности $54 млн, компания начала масштабную модернизацию газотранспортной инфраструктуры. Ее проложили еще в 60-70 годы. В последующие полвека никто ее не обновлял, поэтому она сильно износилась, став небезопасной.

На это российская компания потратила свыше 30 млрд сомов. Были построены 112 км второй очереди магистрального газопровода "Бухарский газоносный район - Ташкент - Бишкек - Алматы", четырех газораспределительных станций - "Бишкек-2", "Сокулук", "Токмок", "Кант", проведен капитальный ремонт десятков сотен километров газопровода и около тысячи километров газораспределительных сетей.

Благодаря такой последовательной работе были газифицированы 30 жилмассивов и 27 тысяч домовладений Бишкека, а также 21 населенный пункт. В результате более 200 тысяч кыргызстанцев получили доступ к более комфортным условиям жизни и возможность использовать в быту газ.

Несмотря на то, что вложения "Газпрома" в обновление инфраструктуры были колоссальными, цены на "голубое топливо" для жителей нашей страны не стали космическими, поскольку "газовое" взаимодействие Кыргызстана и России строится на партнерстве и союзничестве, а не на желании ограбить население. Республика покупает газ у РФ по льготной цене $150 за 1 тысячу кубометров. Для поддержания такого социально-ориентированного тарифа для населения "Газпром Кыргызстан" субсидировал уже более 5 млрд сомов.

Кстати, до 2014 года стоимость 1 тысячи кубометров газа обходилась Кыргызстану $250–295. То есть почти за 10 лет цена не только не выросла, но даже снизилась для нас почти в два раза. Таким образом, благодаря России тарифы на газ в КР поддерживаются на самом низком уровне не только в СНГ, но и во всем мире. Европейцы, например, сейчас покупают 1 тысячу кубометров газа по $400.

Нынешнее ускорение процесса газификации Кыргызстана объясняется рядом причин, в числе которых - намерение республики избавить столицу от смога и перейти на альтернативное углю топливо, такое как газ, классифицирующийся в ЕС, как и атом, в качестве источника чистой энергии.

Эксперт Игорь Шестаков считает, что сотрудничество между "Газпромом" и Кыргызстаном в настоящий момент является стратегически важным.

"Сейчас мы видим какой энергетический кризис разворачивается у наших соседей. Это и Узбекистан, и Казахстан. Они достаточно сложно пережили прошлую зиму, которая была аномально холодной - и там были отключения подачи теплоснабжения. Мы прошли этот период без каких-либо локальных проблем. Именно благодаря тому, что у нас все-так есть возможность не зависеть полностью от поставок угля", - говорит Шестаков.

Он отмечает, что переход газ решит сложную ситуацию с экологией в Бишкеке.

"Значительные экологические трудности возникают у Бишкекской ТЭЦ. И в новостройках -когда они вынуждены отапливаться непонятно чем в частном секторе столицы. И из-за этого ухудшается в декабре-феврале экологическая ситуация в столице. Это становится уже обыденным явлением в наших соцсетях, когда наши жители выкладывают фотографии смога над нашей столицей. Но если Бишкекская ТЭЦ будет переведена на газ, то это, безусловно, будет прорыв для решение зимней экологической проблемы нашей столицы", - говорит эксперт.

По его словам, "Газпром" в 1,5 раза перевыполнил план по инвестициям в развитие газовой отрасли Кыргызстана.

"Инфраструктура была устаревшая. Все это было еще с советского периода. И все газовые коммуникации выработали свой советский ресурс. С приходом "Газпрома" мы, конечно, получили более устойчивый формат модернизации газовой инфраструктуры", - считает Шестаков.

Специалисты отрасли полагают, что для газификации всей территории Кыргызстана потребуется не менее пяти лет и более шести миллиардов долларов. Эта сумма, сопоставима с годовым бюджетом КР, и могла бы стать неподъемной для страны, если бы не Россия, содействующая обеспечению "голубым топливом" всех кыргызстанцев.

Так, например, российская сторона в лице "Газпром-Кыргызстан", высказала желание кредитовать через банки Кыргызстана население республики с тем, чтобы больше жителей подключалось к газовым сетям.

Соответствующий кредитный продукт уже запущен в государственных банках страны. Гражданам предлагается получить займ от 5 до 150 тысяч сомов на покрытие расходов по газификации и приобретению необходимых материалов. Условия кредита льготные - для него не нужен залог, поручитель или первоначальный взнос.

Надо отметить, что "Газпром" - ответственный поставщик "голубого топлива" не только в Кыргызстан, но и в другие страны Центральной Азии. Так на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня текущего года правительство Узбекистана подписало соглашение с компанией о поставках российского газа в страну, а также "дорожную карту" по подготовке газотранспортной системы к приемке и транспортировке топлива. Поставку газа через территорию Казахстана планируется начать с 1 октября этого года. Документ заключен на два года, объем поставок составит 9 млн кубометров в сутки, годовой объем - почти 2,8 млрд кубометров.

Это соглашение доказывает, что инициированное президентом Владимиром Путиным создание газового союза для поставок газа между Россией, Казахстаном и Узбекистаном, только вопрос времени. Этот "газовый союз" выгоден и нашей стране - фактически он усилит региональную энергетическую безопасность, что обеспечит соответствующие гарантии и для Кыргызстана.