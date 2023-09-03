Кыргызстан и Иран заинтересованы в развитии туризма в разных сферах

Во время своей поездки в Иран первый замминистра культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызстана Кайрат Иманалиев провёл переговоры в Тегеране с главой управления маркетинга и развития туризма Министерства культурного наследия, туризма и ремёсел Ирана Лейлой Аждари и обсудил с ней вопросы развития сотрудничества, в том числе в туристической сфере.

По её словам, у Ирана много возможностей в туристической сфере и Исламская Республика хочет активизировать сотрудничество с Кыргызстаном в этой области деятельности.

"У народов Ирана и Кыргызстана есть три важные общности: ислам, праздник Новруз (Нооруз) и культурная общность. Эти две страны могут использовать общие возможности в рамках региональных организаций. Есть три способа воспользоваться ими: взаимодействие в рамках Шёлкового пути, братство городов двух стран, а также туризм, в том числе медицинский", - подчеркнула она.

Иран привлекает не только туристов стран Центральной Азии и Кыргызстана, он стал альтернативой Европе для туристических путешествий россиян. Союз туристической индустрии России объявил, что с осени возрос спрос на туры в Иран, а запуск безвизовых поездок для групп будет способствовать привлечению еще большего числа россиян в эту страну.

По словам Дмитрия Арутюнова, генерального директора туристической компании "Art-Tour", Иран стал заменой для закрытых стран, прежде всего Европы. Как сообщает ИРНА, в опубликованном заявлении говорится: "Интерес к этой стране (Ирану) связан с ее богатым историческим и культурным наследием, умеренной стоимостью отелей и авиабилетов. Запуск безвизовых групповых поездок, объявленный Министерством экономического развития с 1 августа, поможет привлечь больше туристов, чем когда-либо".

В пресс-службе российского туристического оператора "Интурист" отметили, что продажи туров в Иран на данный момент на 15-20% выше, чем в прошлом году, и бронирование продолжается до октября.

По словам Дмитрия Арутюнова, генерального директора компании "Art-Tour", спрос на туры в Иран всегда растет к осени. Он сказал: "Весной и осенью мы отправляем не только людей, но и организованные группы от 30 до 40 человек". По словам этого эксперта, интерес к этому направлению будет расти, но пока отсутствует активная рекламная кампания в России.

Дмитрий Арутюнов также напомнил: "Наши соотечественники ничего не знают об этой стране, но это интересный туристический маршрут во время весны и осени. Там есть отличная лыжная трасса, одна из самых высоких в мире, куда некоторые наши туристы отправляются зимой. В условиях отсутствия доступа к Альпам, Иран может быть хорошей альтернативой".