Мадумарову предъявили обвинение в госизмене, - адвокат

Депутату Жогорку Кенеша Адахану Мадумарову от фракции "Бүтүн Кыргызстан" предъявили обвинение по статье "госизмена", сообщила адвокат Гуляна Убалиева, передает akipress.org.

По ее словам, она еще не ознакомилась с материалами дела. "Следователь не дал возможности ознакомиться с материалами дела, сославшись на секретность", - сказала она.

Ранее сообщалось, что его задержали и привезли в МВД. Во время задержания вместе с ним был 13-летний сын, в МВД его передали родственникам, сообщали сторонники политика.

МВД пока не комментировало задержание депутата.