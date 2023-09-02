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Мадумарову предъявили обвинение в госизмене, - адвокат

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Депутату Жогорку Кенеша Адахану Мадумарову от фракции "Бүтүн Кыргызстан" предъявили обвинение по статье "госизмена", сообщила адвокат Гуляна Убалиева, передает akipress.org.

По ее словам, она еще не ознакомилась с материалами дела. "Следователь не дал возможности ознакомиться с материалами дела, сославшись на секретность", - сказала она.

Ранее сообщалось, что его задержали и привезли в МВД. Во время задержания вместе с ним был 13-летний сын, в МВД его передали родственникам, сообщали сторонники политика.

МВД пока не комментировало задержание депутата.


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URL: https://www.vb.kg/432027
Теги:
Адахан Мадумаров, МВД
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