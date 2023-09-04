Курманбек Бакиев: фильм "Манас" станет огромным подарком для нас

Бывший президент КР Курманбек Бакиев в интервью журналисту и продюсеру из Голливуда Джулии Бо высказал свое мнение по поводу предстоящих съемок художественного фильма "Манас". Напомним, киносценарист и продюсер Омурзак Толобеков на данный момент вместе с зарубежными кинокомпаниями усиленно готовится к съемкам художественного фильма "Манас".

"Я слышал идет подготовка к съемкам художественного фильма "Манас". Это, думаю, будет не только для кыргызов огромный подарок, но и сотни миллионов зрителей его посмотрят, что роль и значение этого события трудно будет переоценить. Очень большое значение будет иметь.

Для кыргызов этот фильм станет просто феноменом. Кыргызы должны быть бесконечно благодарны создателям фильма. Лично я, как кыргыз, положа руку на сердце, говорю: спасибо огромное им!", - заявил Курманбек Бакиев.