Погода
$ 88.10 - 88.31
€ 94.57 - 95.57

Курманбек Бакиев: фильм "Манас" станет огромным подарком для нас

221  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший президент КР Курманбек Бакиев в интервью журналисту и продюсеру из Голливуда Джулии Бо высказал свое мнение по поводу предстоящих съемок художественного фильма "Манас". Напомним, киносценарист и продюсер Омурзак Толобеков на данный момент вместе с зарубежными кинокомпаниями усиленно готовится к съемкам художественного фильма "Манас".

"Я слышал идет подготовка к съемкам художественного фильма "Манас". Это, думаю, будет не только для кыргызов огромный подарок, но и сотни миллионов зрителей его посмотрят, что роль и значение этого события трудно будет переоценить. Очень большое значение будет иметь.

Для кыргызов этот фильм станет просто феноменом. Кыргызы должны быть бесконечно благодарны создателям фильма. Лично я, как кыргыз, положа руку на сердце, говорю: спасибо огромное им!", - заявил Курманбек Бакиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432031
Теги:
кино, Курманбек Бакиев, Манас
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  