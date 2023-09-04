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Британия обвинила Россию в использовании мигрантов в войне с Украиной

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Россия хочет избежать внутренней мобилизации перед президентскими выборами 2024 года, поэтому эксплуатирует мигрантов из соседних стран. Об этом говорится в отчете британской военной разведки, передает СМИ.

По данным ведомства, по состоянию на конец июня 2023 года Россия неоднократно обращалась к гражданам соседних стран с объявлениями о вербовке отдельных лиц для участия в боевых действиях на Украине. В Армении и Казахстане были замечены онлайн-объявления, предлагающие первоначальную плату в размере 495 тыс. рублей (более 2,36 млн тенге) и заработную плату от 190 тыс. рублей (около 1 млн тенге). В северном Костанайском регионе Казахстана предпринимались усилия по набору персонала, привлекающие этническое русское население.

Отмечается, что у строителей-мигрантов из Узбекистана в Мариуполе по прибытии конфисковывали паспорта и принуждали вступать в российскую армию. В России насчитывается по меньшей мере 6 млн мигрантов из Центральной Азии.

Россия хочет избежать дальнейших мер по внутренней мобилизации граждан в преддверии президентских выборов 2024 года. Эксплуатация иностранных граждан позволяет кремлю набрать дополнительный персонал для войны с Украиной в условиях роста жертв, - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в России начались облавы на мигрантов, получивших гражданство и уклоняющихся от армии.


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URL: https://www.vb.kg/432033
Теги:
Великобритания, Россия, Украина
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