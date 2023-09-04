ГКНБ: Военного приговорили к 8 годам по делу о госизмене

Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина КР военнослужащего запаса "С.Ф.К.", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 323 части 1 ("Государственная измена") Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, Верховным судом Кыргызской Республики задержанный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 323 "Государственная измена" УК Кыргызской Республики и назначено наказание в виде 8 (восемь) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.