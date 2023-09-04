Погода
$ 88.10 - 88.31
€ 94.57 - 95.57

ГКНБ: Военного приговорили к 8 годам по делу о госизмене

123  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина КР военнослужащего запаса "С.Ф.К.", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 323 части 1 ("Государственная измена") Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, Верховным судом Кыргызской Республики задержанный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 323 "Государственная измена" УК Кыргызской Республики и назначено наказание в виде 8 (восемь) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432035
Теги:
Верховный суд, военная служба, Кыргызстан, ГКНБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  