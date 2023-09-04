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В приложении "Мой город" появится электронный дневник

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Мэрия города Бишкек в пилотном режиме запускает проект по цифровизации Департамента образования для получения информации в цифровом формате об активности муниципальных садиков и школ города Бишкек. Также это обеспечит уменьшение использования бумажных носителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Так, пилотный проект запускается в следующих школах: №2, 13, 42, 50, 55, 57, 58, 68, 72, 74, 77, 79, 80, 93, 97, 102.

Теперь родители и дети смогут через бесплатное мобильное приложение "Мой город" увидеть расписание занятий, домашнее задание, ведомости по успеваемости и посещаемости детей. Такой пилотный проект разработан муниципальным предприятием "Центр цифровых технологий" и проходит в некоторых образовательных учреждениях Ленинского района столицы.

Отметим, что при успешном результате планируется рассмотреть дальнейшее развитие и распространение проекта в других школах.


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URL: https://www.vb.kg/432036
Теги:
мэрия, Бишкек
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