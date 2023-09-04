Люксовые мобильные номера со скидкой -50% – успевайте!

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Онлайн-торги проходят в классической форме аукциона на повышение стартовой цены с учётом шага торгов в размере 1000 сомов.
ВНИМАНИЕ! Вы можете успеть приобрести право на пользование номером, как в процессе торгов, так и до начала торгов, первым отправив SMS на короткий номер, соответствующий конкретному лоту, с указанием блиц-цены. В таком случае вы автоматически будете признаны победителем торгов.
Номера категории PLATINUM можно также приобрести в любом из магазинов О!Store, или самостоятельно в рамках услуги "Мой новый номер".
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