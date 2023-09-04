Люксовые мобильные номера со скидкой -50% – успевайте!

Успейте забрать самый красивый номер категории PLATINUM сети О! в 2 раза дешевле!

Скидки -50% на премиальные номера Мобильного оператора О! действуют до 5 сентября 2023 включительно.

Участвуйте в онлайн-аукционе VIPNOMER.O.KG, регистрируйтесь, делайте ставки.

Уже стартовали онлайн-торги за следующие номера:

0501 700 007 – блиц-цена со скидкой 50% – 7 500 сомов; 0503 444 444 – блиц-цена со скидкой 50% – 75 000 сомов; 0504 400 004 – блиц-цена со скидкой 50% – 75 000 сомов; 0505 550 005 – блиц-цена со скидкой 50% – 15 000 сомов; 0507 300 300 – блиц-цена со скидкой 50% – 15 000 сомов.

Еще больше красивых номеров на сайте VIPNOMER.O.KG.

Как принять участие в торгах?

Ознакомьтесь с правилами проведения Аукциона и зарегистрируйтесь в торгах по конкретному лоту путём отправки SMS на короткий номер, который вы увидите, кликнув на выбранный номер.

Для участия в торгах необходимо:

Быть старше 18 лет; Иметь активную SIM-карту мобильного оператора О!; Иметь на балансе сумму не менее 1000 сомов, которые будут списаны с баланса в качестве задатка до завершения торгов (сумма снимается только со счета победителя аукциона, другим участникам эта сумма возвращается на баланс сразу же после завершения торгов).

Онлайн-торги проходят в классической форме аукциона на повышение стартовой цены с учётом шага торгов в размере 1000 сомов.

ВНИМАНИЕ! Вы можете успеть приобрести право на пользование номером, как в процессе торгов, так и до начала торгов, первым отправив SMS на короткий номер, соответствующий конкретному лоту, с указанием блиц-цены. В таком случае вы автоматически будете признаны победителем торгов.

Номера категории PLATINUM можно также приобрести в любом из магазинов О!Store, или самостоятельно в рамках услуги "Мой новый номер".

Пусть вам улыбнётся удача!

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