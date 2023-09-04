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Неделя начинается с важных событий. Гороскоп с 4 по 10 сентября

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Неделя начинается с важных событий. В понедельник, 4 сентября, Венера завершает ретроградное и переходит в прямое, а Юпитер начинает ретроградное движение. С понедельника начнёт появляться динамика в отношениях. Появится возможность завершить прерванный диалог, урегулировать споры и конфликты. А ретроградное движение Юпитера отразится всё также на делах, особенно на масштабных проектах. С 4 сентября и до конца года начинать масштабные проекты не желательно. А в целом неделя продуктивна. Хотя Меркурий и Юпитер продолжат ретроградное движение, давно начатые дела удастся сдвинуть с мёртвой точки и получить результаты. Удастся также вернуть долги. Понедельник и вторник благоприятны для решения финансовых вопросов, совершения давно задуманных покупок. Самое время разобраться с долгами. Дни благоприятны для посещения парикмахера и косметолога. Среда и четверг – время общения, непродолжительных поездок. В учёбе удастся пересдать тесты и задолженности. В пятницу и субботу на первое место выйдут дела домашние, а также решение семейных вопросов. Дни крайне не подходят для оформления кредитов и покупок в кредит.

Овен – появиться ещё один шанс проявить себя на работе, либо в собственном бизнесе. Вернувшись к отвергнутым когда-то планам, вы сумеете их реализовать, что и обеспечит успех в делах, а также дополнительные финансовые поступления. Появившиеся в вашем распоряжении деньги вы потратите с умом, оплатив важные счета и совершив своевременные покупки. Представиться возможность исполнить данные детям и любимому человеку обещания, организовав увлекательный досуг.

Телец – смело претворяйте в жизнь возникшие идеи и планы. Даже незначительное промедление даст фору конкурентам, которые буквально наступают вам на пятки. Вовремя высказанное мнение, представленные идеи, заинтересуют нужных людей, и вы одержите заслуженную победу в делах или учёбе, вырвавшись в лидеры. Не откладывайте на потом свидания и признания в чувствах. Позволив паузе затянуться, вы окажетесь не у дел.

Близнецы – неделя ожидается размеренной. Вы постепенно будете входить в деловой ритм, поскольку многие вопросы получится решить удалённо из дома. Примите на заметку возникшие идеи. Пока они могут казаться непрактичными, но уже в скором времени эти идея лягут в основу перспективного проекта, который вы сможете осуществить вместе с надёжными знакомыми.. Выдастся время для восстановления здоровья и решения накопившихся домашних дел.

Рак – вы окажетесь в центре интересных событий. Возможно получение огромное количество сообщений, даже от тех людей, с которыми давно не общались, после чего последуют встречи. Благополучно решатся деловые вопросы, возобновится сотрудничество, а также дружеское общение. Удастся оживить блоги, что принесёт заметный успех. Первые положительные результаты возможны и в учёбе.

Лев – ваш статус начнёт восстанавливаться, а потому всё больше людей будет прибегать к вам за советом. Ваши позиции во время общения с руководством, а также на деловых переговорах окрепнут и вы сумеете добиться выгодных условий, как финансовых, так и карьерных. Начнут постепенно решаться вопросы с документами. Благодаря удачному стечению обстоятельств и финансовым поступлениям, вы совершите выгодные приобретения.

Дева – возникшие идеи позволят выбраться из возникшего застоя, вдохнув энергию в деловые проекты, творческие начинания, которые висели мёртвым грузом. Удивив своими решениями, вы окажетесь в центре внимания и продолжите развитие. Могут благополучно сложиться поездки, а общение с людьми издалека даст необходимую поддержку. Заметное оживление возникнет в личной жизни, возобновив прерванный ранее диалог.

Весы – интуиция поможет справиться с возникшими ранее финансовыми затруднениями. Вы отыщете способ увеличить доходы, разобраться с долгами. Не спеша анализируя происходящие события, вы уловите наиболее подходящий момент для совершения покупок, вложения денег. Будет время и для того, чтобы заняться своим здоровьем, как физическим, так и психологическим. Процедуры, психологические тренинги пойдкт на пользу.

Скорпион – многочисленные встречи, собрания, переговоры, будут идти практически без остановки, но с пользой для вас. Появится возможность осуществить давние планы, которые сложно было осилить самому. При поддержке знакомых, друзей или коллег, ваша мечта вполне может претвориться в жизнь. полезно пересмотреть условия уже сложившегося сотрудничества. Удастся устранить недоработки.

Стрелец – руководство и влиятельные люди перестанут увиливать от разговора и начнут решать жизненноважные вопросы. В течение встреч вы сможете повлиять на судьбу документов, ускорив их продвижение. Возможно и решение вопросов связанных с трудоустройством. Есть шанс получить положительный ответ, даже если он и придёт в небольшим опозданием. С пользой пройдёт и визит в различные инстанции. Свободное время посвятите здоровью.

Козерог – вашей энергии хватит для того, чтобы сдвинуть с мёртвой точки зависшие дела, реализовать как в учёбе, так и на работе зависшие проекты. Придут долгожданные известия и, совместив эту информацию с вашим энтузиазмом, вы свернёте горы. Удастся совершить отложенные поездки, а также встретиться с приехавшими людьми, что посодействует восстановлению отношений .

Водолей – начнёт восстанавливаться мир в доме, возобновляться прерванное после ссор общение. Перестав тратить время и силы на переживания, а также сведение счётов, вы сможете сосредоточиться на важных делах. Вы сможете увеличить доходы, как от своего бизнеса, так и работы, а также сумеете совершить долгожданные покупки, завершить начатый ремонт или строительство.

Рыбы – активизируется деловая и личная жизнь. Предстоит огромное количество встреч, непродолжительных поездок и общения, в том числе в соцсетях. Ваши посты будут иметь успех, а потому раскрывайте через них свои таланты. Существенный прогресс возможен и в учёбе. Досуг будет не менее интересным. Встречи с друзьями поднимут настроение, а свидания вернут романтику в жизнь.


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