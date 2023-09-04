7 сентября в некоторых районах Бишкека не будет воды

7 сентября будет прекращена подача питьевой воды с 10:00 часов до 18:00 часов в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
Район отключения:
• ул. Кольбаева от ул. Лермонтова до ул. Ч. Валиханова;
• мкр. Аламедин-1;
• мкр. Городок строителей.
Отключение связано с проведением ремонтных и профилактических работ на городских водопроводных сетях.
Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит население, организации заранее запастись питьевой водой.