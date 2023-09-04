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Блогер вымогала 60 тысяч сомов у сотрудника УОБДД

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- Бермет Таалайбекова
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Блогер А. Джумагулова вымогала 60 тысяч сомов у сотрудника УОБДД ГУВД Чуйской области за компрометирующее видео. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, подозреваемая под угрозами распространения видеоролика, где замечена служебная автомашина на территории одной из гостиниц села Сокулук Чуйской области, вымогала денежные средства в размере 60 тысяч сомов у сотрудника УОБДД ГУВД Чуйской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.208 УК КР (Вымогательство), в рамках которого 30 августа 2023 года в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий, А.Джумагулова при получении денежных средств в размере 60 тысяч сомов была задержана и водворена в ИВС.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/432048
Теги:
вымогательство, социальные сети, Чуйская область, ГКНБ
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