24 сентября в Бишкеке пройдёт полумарафон

24 сентября в 8:00 часов стартует Бишкекский полумарафон. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в нём примут участие профессиональные спортсмены и любители бега из разных стран. Они поучаствуют в дистанциях: 21 км 97 м, 10000 м, 3000 м, скандинавская ходьба: 10000 м и 3000 м. Финишируют участники забега на том же месте.

Организаторами полумарафона являются мэрия города Бишкек, Федерация легкой атлетики КР, Общественное Объединение "Дирекция международного марафона" и департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек.

Подробная информация о марафоне на сайте.