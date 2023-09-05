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Институт акыйкатчы призвал суды разрешить проблемы с системой АВФ

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Институт акыйкатчы (омбудсмена) КР обращает внимание компетентных судебных органов на необходимость оперативного устранения на сбои и призывает обеспечить бесперебойную работу системы АВФ (аудио и видеофиксация). Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"Сотрудники отдела по работе судебными органами института на постоянной основе проводят мониторинг судебных процессов.

При мониторинге судебных заседаний выявлены проблемы в обеспечении судебных заседаний аудио- и/или видеофиксацией.

Заведующий отделом Института омбудсмена по работе с судебными органами и проведению мониторинга судебных процессов Самат Калчабаев отметил, что из-за неисправности системы аудио- и видеофиксации судебные процессы вынужденно откладываются.

"Такая ситуация вызывает недовольство участников процесса. Согласно статье 283 Уголовно-процессуального кодекса КР четко регламентированы сроки судебного разбирательства по преступлениям небольшой тяжести, менее тяжким, тяжким и особо тяжким уголовным делам.

К примеру, 11августа 2023 года в Свердловском районном суде города Бишкека судебный процесс, назначенный по уголовному делу, не состоялся, так как система АВФ не работала.

Технические неполадки не были устранены своевременно. Что вызвало у участников процесса недовольство", - сказал он.

Калчабаев добавил, что несвоевременное техническое обслуживание системы АВФ препятствует в рассмотрении уголовных дел в установленные законом сроки.

"В ходе беседы с работниками суда выяснилось, что ремонт системы АВФ занимает от 10 дней и более", - отмечает заведующий отделом Института омбудсмена.

Институт омбудсмена напоминает судебным органам, что Международным пактом о гражданских и политических правах регламентировано право человека, "быть судимыми без неоправданной задержки" (п. "с" ч.3 ст.14 МПГПП).

Институт омбудсмена КР обращает внимание компетентных судебных органов на необходимость оперативного реагирования и устранения на сбои и обеспечения бесперебойной работы системы АВФ".


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URL: https://www.vb.kg/432051
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