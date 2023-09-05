Победители конкурса "Мекен чеги" поедут в Ташкент

Победители районной спартакиады "Мекен чеги" по военно-прикладным видам спорта поедут в Ташкент. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, конкурс проводился рамках исполнение Указов президента Садыра Жапарова "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности" и "О национальной традиции" и на основании постановления № 10 муниципальной администрации по Ленинскому административному району мэрии города Бишкек.

Спартакиада проводилась в целях военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в учебном центре воинской части №73809, расположенной в селе Сарыжон Чуйской области.

Конкурс проходил по следующим номинациям:

- расстановка;

- въезд в полосу движения;

- бег (60 м., 3000 м.);

- разгон и сбор АКМ;

- бросок гранаты на дальность;

- преодоление препятствий.

"Напомним на районном этапе спартакиады принимали участие 10 команд (в команде по 11 учащихся), учащиеся СОШ №84 заняли -1 место, учащиеся СОШ №80 – 2 место, учащиеся ШГ №68 – 3 место.

Команда, занявшая 1 место отправится в Ташкент на три дня.

Школы, занявшие 2 и 3 места, отправятся на однодневную экскурсию в Кегети" -говорится в сообщении мэрии.