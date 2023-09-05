Мэрия Бишкека подписала меморандум с посольством Кореи

В столичном муниципалитета подписан меморандум о взаимопонимании между мэрией города Бишкек и посольством Республики Корея. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, документ подписали мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров и чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в КР Ли Вонджэ.

Целью данного грантового проекта является повышение административного потенциала мэрии путем предоставления Посольством технического оборудования и автомобиля для нужд муниципалитета на безвозмездной основе.

Градоначальник отметил важность углубления межгородского взаимодействия, а также развития взаимовыгодного сотрудничества с Корейским агентством по международному сотрудничеству Республики Корея "KOICA" и выразил благодарность за оказанное финансовое содействие мэрии города Бишкек

Кроме того, глава города выразил заинтересованность в развитии плодотворного двустороннего сотрудничества в деле реализации и дальнейших совместных проектов социального и культурно-гуманитарного развития.