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Количество рейсов Бишкек-Сиань может стать больше

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- Бакыт Басарбек
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В Министерстве экономики и коммерции КР прошла встреча кыргызстанских туроператоров с представителями китайской авиакомпании "China West Airport Group".

В мероприятии приняли участие заместитель министра экономики и коммерции - директор департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции Самат Шатманов, первый вице-президент Фонда поддержки развития туризма в КР Жолчубек Батырбеков, представитель ОАО "Международный аэропорт "Манас и кыргызстанские туроператоры.

Китайскую сторону представляли вице-президент компании "China West Airport Group" Тан Тао, генеральный директор Бюро транспортных услуг компании "China West Airport Group" Шэнь Юнцян, генеральный директор Центра операционного контроля Сианьского международного аэропорта "Сяньян" У Цзинь, сотрудники Отдела маркетинга Сианьского аэропорта и туроператоры КНР.

На этой встрече китайские и кыргызстанские турфирмы и авиакомпании обменялись мнениями и предложениями по дальнейшему сотрудничеству.

"Цель нашей встречи – расширить сотрудничество между бизнесменами двух наших стран, работающих в туристической сфере. Если сейчас рейс Бишкек- Сиань-Бишкек летает два раза в неделю, то мы в дальнейшем планируем ежедневно увеличить до ежедневных рейсов", - рассказал в ходе встречи замглавы Минэкономики КР Самат Шатманов.

В свою очередь и вице-президент компании "China West Airport Group" Тан Тао также выразил надежду, что рейсы Сиань-Бишкек-Сиань будут ежедневными.

"Мы видим экономический и туристический потенциалы наших стран и поэтому мы видим в этих направлениях огромную перспективу. Соответственно мы заинтересованы в том, чтобы пассажирские и грузоперевозки только увеличивались", - сказал Тан Тао.


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URL: https://www.vb.kg/432056
Теги:
Китай, туризм, Кыргызстан
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