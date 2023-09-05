Милиция Бишкека проводит рейд по предупреждению уличных краж

Сотрудники УВД Октябрьского района продолжают проводить профилактические мероприятия под наименованием "Нет карманным кражам!". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, милиция проводит профилактические беседы с гражданами и гостями столицы с целью предостеречь их от карманных воров.

Места с наибольшим скоплением людей являются благоприятной средой для воров. В связи, с чем милиция предупреждает горожан относится внимательнее к личным вещам находясь в общественных местах.

"В случае если вы стали свидетелем или пострадали от противоправных действий злоумышленников просим незамедлительно обратитесь в ближайшее отделение милиции или сообщить по круглосуточному короткому номеру "102", - говорится в сообщении УВД.