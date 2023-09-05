Как региональный патриотизм превращается в региональный национализм

Недавно российский военный эксперт Валерий Ширяев дал интересное определение патриотизма применительно к средствам массовой информации.

Средства связи и средства массовой информации развиваются стремительно. Фактически утеряна возможность контролировать свое информационное пространство: цензуры нет – особенно если речь идет о социальных сетях. Сейчас любой конфликт, любая война автоматически переходит в соцсети. И виртуально противник находится на твоей территории, а ты, соответственно, - на его территории. Запретить это невозможно.

Самое дисциплинированное общество в этом смысле – украинское. И связано это не столько с военной цензурой, сколько с единой патриотической позицией всех украинских журналистов. Позиция такова: "Наша работа – это работа на победу". Если необходима дезинформация – она будет; если необходимо исказить действительность – мы ее исказим. Это патриотическое деяние. Поэтому искать правду в СМИ надо осторожно, со скидкой на эту ситуацию.

С этим приходится согласиться: достоверную ли информацию выдают в свет украинские СМИ или вводят народ в заблуждение – это все делается целенаправленно и подчинено одной-единственной задаче: содействовать скорейшему наступлению победы. Все украинские журналисты (и "независимые", и "зависимые"), объединенные общей идеей, выступают единым фронтом. В этом их принципиальное отличие от СМИ Кыргызстана.

Все наши журналисты – и все блогеры (потому что сейчас именно они пользуются наибольшей популярностью) – бьют себя в грудь, называясь патриотами Кыргызстана. И все, что они делают, о чем пишут, о чем снимают видеоролики, делается якобы для процветания родной страны. "Якобы" здесь условно. Очень многие "создатели контента", как это теперь называется, искренне верят в свой исключительный патриотизм и в то, что трудятся на благо Кыргызстана.

А что есть благо и как его достичь? Вот тут-то и загвоздка. В этом отношении наши журналисты и блогеры выступают в едином порыве с оппозиционными активистами. Которые уверены: быть настоящим патриотом – значит изо дня в день ругать власть. Критиковать каждый шаг, каждое слово, каждый жест президента и его окружения. Чем заканчивается такая навязчивая критика – мы все хорошо знаем.

Кыргызстан пережил три революции… Можно спорить, революции это были или государственные перевороты (скорее всего второе), главное – всеобщего благоденствия они не принесли. Каждое такое потрясение – это гигантский откат назад. Это развитие вспять. Каждый раз нашей многострадальной республике приходилось зализывать раны, подсчитывать колоссальные убытки (и материальные, и нематериальные). Потихоньку приходить в себя и долго-долго возвращаться к более-менее нормальной жизни.

Кому от этого хорошо? Что патриотичного в том, чтобы облить все руководство страны грязью, настоять на "кетсинизации", ничего не предлагая взамен и ничего, кроме стучания по клавиатуре, не делая для улучшения ситуации?

Если отойти от всереспубликанского масштаба, можно вспомнить недавний инцидент на ошском ипподроме 31 августа, на президентском кубке по кок-бору в честь Дня независимости. Над ошской командой одержала победу команда из Таласа… Закончилось это массовой дракой с избиением судьи. В милицию в общей сложности были доставлены 25 человек. Семеро, в том числе сотрудник милиции, обратились за медицинской помощью…

Если уж быть до конца честными, то подобные беспорядки после турниров по кок-бору в Кыргызстане происходят ежегодно. В 2021 году кокбористы подрались на турнире в Чолпон-Ате, в 2022-м – в Таласе. Этот вид спорта сам по себе такой – очень зрелищный, но пробуждающий агрессию – как и игроках, так и в зрителях. Одно неосторожное слово – и дело может закончиться кровопролитием. Но проблема не только в качестве игры. Основательно подогревают страсти завсегдатаи соцсетей. Там идет информационная война, ни в чем не уступающая настоящим боевым действиям.

Кыргызстанские блогеры, в отличие от украинских, разобщены и разъединены. Делятся по национальностям, регионам, городам и селам. Каждый гнет свою линию и развивает свой собственный "патриотизм". Патриотизм, опять же, сводится к травле "противника" из другого региона. Высшая степень сетевого "патриотизма" - призывы к расправе над теми, кто так или иначе посягнул на региональное достояние. В данном случае "патриотический" сыр-бор разгорелся из-за пресловутого проигрыша в кок-бору.

Ночью с 31 августа на 1 сентября блогеры-"патриоты" старались вовсю. Требовали реванша всех над всеми. Ошане должны поквитаться с жителями Таласа – и наоборот. В соцсетях распространилось видео, на котором четверым гражданам угрожают и не пускают проехать по дороге в сторону Оша. На сей раз "отличились таласцы и запретили жителям Ошской области вернуться из России в Кыргызстан по ошской дороге.

Милиция сработала неплохо. "Реваншистов" задержали, завели уголовное дело по статье 330 УК ("Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды")…

А начинать надо бы с тех, кто ведет бои в соцсетях и науськивает друг на друга представителей разных регионов.

Эти же сетевые "патриоты", к слову, накинулись и на президента Жапарова. Организовавшего для народа праздник по случаю 32-й годовщины независимости и, в частности, межрегиональное спортивное событие (которые совсем неспортивно завершилось). С оттенком неодобрения обсудили о осудили все его действия и бездействие. Видел или не видел президент потасовку после турнира? Мог ли он как глава государства предотвратить побоище? Как он на него отреагировал?

Да плохо он отреагировал. Как любой нормальный человек, вложивший душу в зрелищное мероприятие и получивший в эту душу натуральный плевок. Такова же была и реакция генерала Ташиева, который в очередной раз попросил кыргызстанцев не делиться на регионы и быть едиными: "Что мы скажем тем, кто проливал кровь за родину? Что подрались из-за конных игр?"

Далеко еще нашему народу до единства. И расстояние от разобщенности до объединения не сократится до тех пор, пока и наши кыргызские СМИ не поймут, в чем отличие истинного патриотизма от местечковых амбиций.