Какой смартфон лучше: Android или iOS

Выбор смартфона зависит от многих факторов, один из которых – операционная система. Однако для большинства обычных пользователей, которые не имеют специального образования в этой области, выбор между Android или iOS может показаться непростым. Но знание нескольких основных различий, которые определяют цены на смартфоны, поможет выбрать функциональный гаджет, соответствующий индивидуальным запросам.

Особенности ОС

Главное различие между Android и iPhone заключается в операционных системах, на которых они работают:

Android - это общее название для смартфонов, работающих на базе операционной системы Android. Такие телефоны легко узнать по знакомому зеленому логотипу-роботу, который можно увидеть при загрузке телефонов от Redmi, Xiaomi, Realme, TECNO, Samsung и OPPO. iPhone - это смартфоны, созданные компанией Apple, которые работают на операционной системе iOS. Эти гаджеты легко узнать по знаковому логотипу "надкусанного яблока".

Защита персональных данных

Одно из принципиальных различий между ОС. Устройства на Android работают на открытой и универсальной системе, что позволяет быстро загружать и удалять медиаданные. Но такая адаптивность может привести к уязвимости системы и взлому телефона.

iOS использует закрытый исходный код, что делает операционную систему практически невозможной для адаптации и защищает устройства от взлома. Эта ОС отличается повышенной стабильностью и поддерживается только оригинальным программным обеспечением Apple.

Функциональность

В целом, функции Android и iOS схожи, но есть различия в экосистеме. Android использует масштабные системы, такие как Google, в то время как iOS предлагает набор облачных услуг и призывает использовать только устройства Apple, что обеспечивает удобную синхронизацию между устройствами.

Управление устройством

У iOS тщательно продуманный графический дизайн, в то время как пользователи Android могут самостоятельно настраивать свой смартфон и изменять оформление, используя разнообразные виджеты.

Стоимость

Android собираются по аналогии с персональным компьютером, что позволяет использовать комплектующие разных производителей. В результате на рынке представлены бюджетные и премиум-устройства, и ежегодно выходят сотни новых моделей.

Apple следует другой концепции, выпуская в среднем только три-четыре модели iPhone в год, тщательно разрабатывая и тестируя свои устройства. Это обеспечивает более стабильную работу, но также делает iPhone более дорогим по сравнению с современными Android-устройствами.

При выборе смартфонов с одинаковыми техническими параметрами, но разной ОС, рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Это можно сделать в специализированном магазине электроники, где представлен сертифицированный товар с гарантией качества.