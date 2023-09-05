Третий саммит "Один пояс - один путь" пройдет в октябре в Пекине

3-й Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" пройдет в Китае в октябре этого года, сообщило агентство Синьхуа.

Как рассказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на регулярном брифинге для прессы, основное внимание на форуме будет уделено главной теме взаимосвязанности. Инициатива "Пояс и путь", продолжил дипломат, направлена на создание новой платформы для международного экономического сотрудничества и придание нового импульса развитию стран-участниц и мировому экономическому росту.

"За десять лет данная инициатива стала популярным глобальным общественным благом и платформой международного сотрудничества", - сказал Ван Вэньбинь.

По его словам, нынешний форум - это не только самое торжественное мероприятие из тех, что приурочены к десятилетию инициативы "Пояс и путь", но и важная платформа для всех сторон, позволяющая им обсудить сотрудничество в области высококачественного совместного строительства "Пояса и пути".

"Китай поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами по вопросам подготовки к форуму", - добавил Ван Вэньбинь.

По его словам, за 10 лет, прошедшие с момента выдвижения инициативы "Пояс и путь", она превратилась из общей идеи в детальный план и стала самым популярным международным общественным благом и крупнейшей платформой международного сотрудничества, а ее результаты очевидны для всех.

Ван Вэньбинь отметил, что за десять лет круг друзей инициативы "Пояс и путь" непрерывно расширяется. Китай, продолжил дипломат, уже заключил соглашения о сотрудничестве в рамках "Пояса и пути" с более чем 150 странами и свыше 30 международными организациями.

Как добавил официальный представитель, видение высококачественного совместного строительства "Пояса и пути", подкрепленное духом совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования, открытым, "зеленым" и чистым сотрудничеством, а также высокоуровневым, ориентированным на человека и устойчивым подходом, было включено в совместное коммюнике круглого стола лидеров 2-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".

"За десять лет в сотрудничестве в рамках "Пояса и пути" были достигнуты большие результаты", - сказал Ван Вэньбинь, добавив, что в рамках инициативы было реализовано более 3 тысяч совместных проектов и привлечены инвестиции на общую сумму почти 1 трлн долларов США, что позволило создать целый ряд национальных достопримечательностей, проектов по повышению народного благосостояния, добиться знаковых результатов сотрудничества.

"Было запущено большое количество проектов транспортной инфраструктуры, что значительно способствовало развитию стран-участниц инициативы. Чистые, эффективные и качественные проекты в области "зеленой" энергетики осветили путь к будущему развитию стран-партнеров. Проекты, тесно связанные с повседневной жизнью людей и направленные на улучшение их благосостояния в таких областях, как сокращение бедности, сельскохозяйственные технологии и профессиональное образование, эффективно повысили уровень жизни населения в странах-участницах "Пояса и пути", - констатировал Ван Вэньбинь.

По данным Всемирного банка, к 2030 году транспортная инфраструктура в рамках "Пояса и пути" в случае завершения ее строительства, как ожидается, увеличит глобальные реальные доходы на 0,7-2,9 процента, что позволит освободить 7,6 миллиона человек от крайней бедности, а 32 миллиона человек - от умеренной бедности, сообщил Ван Вэньбинь.

Он отметил, что за десять лет высококачественное совместное строительство "Пояса и пути" уверенно продвигается вперед.

"Реализуя проекты "Пояса и пути", мы активно выполняли свой долг по защите окружающей среды, улучшению экологической среды и сохранению биологического разнообразия", - указал Ван Вэньбинь.

Официальный представитель констатировал, что Китай подписал более 50 документов о сотрудничестве в области защиты экологии и окружающей среды с соответствующими сторонами, создал Международную коалицию "зеленого" развития в рамках инициативы "Пояс и путь" и запустил инициативу партнерства "Пояс и путь" в области "зеленого" развития совместно с 31 страной.

Как отметил Ван Вэньбинь, бывший заместитель генерального секретаря ООН Эрик Солхейм заявил, что инициатива "Пояс и путь" стала крупнейшим импульсом глобального "зеленого" развития.

"Партнеры по совместному строительству "Пояса и пути" активно налаживают международное сотрудничество в таких нарождающихся областях, как цифровая экономика. "Цифровой Шелковый путь" становится цифровым мостом, способствующим глобализации нового типа. Китай вместе с партнерами по сотрудничеству активно продвигает строительство чистого "Пояса и пути", активизирует международное сотрудничество в борьбе с коррупцией и совместно запустил Пекинскую инициативу во имя "Чистого Шелкового пути", - заявил Ван Вэньбинь.

"Мы воспользуемся проведением 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" как возможностью для того, чтобы подвести итоги достигнутого и наметить курс на будущее, направить дальнейшее развитие высококачественного совместного строительства "Пояса и пути", проложить путь к общему развитию и нарисовать прекрасную картину "зеленого" развития. А также открыть новую главу в эпоху Шелкового пути, которая будет основана на взаимной выгоде и общем выигрыше между странами, дружбе и культурной близости между народами и взаимном обучении цивилизаций", - подчеркнул Ван Вэньбинь.

Первый форум "Один пояс - один путь" прошел в Пекине в мае 2017 года с участием первых лиц России, Китая и 28 стран Евразии, Африки и Латинской Америки. Второй форум состоялся в китайской столице в апреле 2019 года.