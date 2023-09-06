Минсельхоз предлагает проект госпрограммы по развитию животноводства в КР

Министерство сельского хозяйства разработало проект госпрограммы по устойчивому развитию животноводства на 2024 -2028 годы. Документ представлен на общественное обсуждение.

Целью настоящей Государственной программы является проведение комплекса мер по устойчивому развитию отраслей животноводства, увеличения продуктивности разводимых пород для обеспечения продовольственной безопасности Кыргызской Республики.

Основные мероприятия, реализуемые в рамках Государственной программы:

- Обучение фермеров введения племенного учета, племенных карточек, учета продуктивности, кормлению сельскохозяйственных животных и по единой автоматизированной системе;

- Оказание всесторонней поддержки развитию племенного животноводства;

- Внедрение современных цифровых технологий в племенное животноводство;

- В каждом айыльном аймаке организовать проведения искусственного осеменения и проведение ежегодного рейтинга среди техников осеменаторов;

- Разработка Положения о правилах проведения оценки быков-производителей по качеству потомства и испытания бычков по собственной продуктивности Кабинета Министров Кыргызской Республики;

- Создание молекулярно-генетической лабораторий по геномной диагностики для определения породности и раннего прогнозирования продуктивности животных;

- Восстановление породного переучета в республике;

- Организация и стимулирование коров к достижению максимального удоя за день с целью выявления коров-рекордсменов.

- В областях регулярно организовывать выставки и выводки племенных животных.

Стоит напомнить, что последняя разработанная стратегическая программа по животноводству, "Национальная стратегия развития племенного животноводства в Кыргызской Республике на 2011-2015 годы", завершились в сроки.