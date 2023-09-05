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РКФР выделит 4,2 млн долларов на строительство малой ГЭС в Алайском районе

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Российско-Кыргызский Фонд развития планирует выделить $4,2 миллиона на строительство малой гидроэлектростанции на реке Гульча в Алайском районе Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба РКФР.

"Проект реализуется ОсОО "Алай Гидро". Новая ГЭС мощностью девять мегаватт позволит на 86% покрыть потребность Алайского района в электричестве. На станции будет использоваться современное высокотехнологичное оборудование.

"Государство во главе с Президентом прикладывает беспрецедентные усилия для развития энергоотрасли КР. За последние шесть месяцев принят ряд стратегически важных законов, которые позволят уже в ближайшее время ускорить реализацию гидроэнергетических проектов, – отметил Председатель Правления РКФР Артем Новиков. – Фонд не остается в стороне от этой работы. Строительство малой ГЭС на реке Гульча – восьмой проект в этой сфере, который РКФР начал реализовывать за последние два года".

Совокупная мощность реализуемых Фондом проектов составляет 153 мегаватта. Это почти 600 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Общая стоимость проектов по ГЭС – $183,6 миллиона, из которых Фонд выделил $72 миллиона. Каждый проект не только поможет сократить энергодефицит в КР, но и станет хорошим подспорьем для увеличения производственных мощностей и появления новых рабочих мест.

"Надеемся, эта ГЭС скоро даст электричество, которое будет очень востребовано жителями данного района", – сказал начальник Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.

"Мы очень признательны российской бизнес-делегации во главе с Игорем Масловым, посетившей отдаленные районы и города юга Кыргызстана. РКФР всегда открыт для любых новых предложений, которые обеспечат наших граждан рабочими местами и дадут дополнительный стимул развитию экономики", – заключил Артем Новиков".


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URL: https://www.vb.kg/432072
Теги:
ГЭС, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан
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