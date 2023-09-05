В Оше прошла праздничная ярмарка (фото)

В честь 32-летия дня Независимости Кыргызстана в городе Ош прошла праздничная ярмарка. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на масштабное мероприятие съехались со всех регионов страны, были представлены уникальные изделия, сувениры, национальные угощения и напитки, сельхоз продукция, робототехника, архитектурные макеты зданий, одежда, головные уборы, картины и многое другое, некоторые товары можно было приобрести.

Также, на ярмарке приняли участие делегаты из Бишкека. Вместе с этим, прошёл конкурс среди творческих коллективов.