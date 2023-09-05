Погода
$ 88.10 - 88.31
€ 94.57 - 95.57

В Оше прошла праздничная ярмарка (фото)

254  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В честь 32-летия дня Независимости Кыргызстана в городе Ош прошла праздничная ярмарка. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на масштабное мероприятие съехались со всех регионов страны, были представлены уникальные изделия, сувениры, национальные угощения и напитки, сельхоз продукция, робототехника, архитектурные макеты зданий, одежда, головные уборы, картины и многое другое, некоторые товары можно было приобрести.

Также, на ярмарке приняли участие делегаты из Бишкека. Вместе с этим, прошёл конкурс среди творческих коллективов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432074
Теги:
День независимости, Ош, праздник, ярмарка, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  