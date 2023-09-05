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В Бишкеке задержан оперуполномоченный состоявший в преступной группировке

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- Бермет Таалайбекова
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В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий по факту вымогательства взятки и создания преступного сообщества или участие в нем, задержан оперуполномоченный ГО -5 УВД Первомайского района города Бишкек - М.А.М. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, указанный сотрудник, ранее состоял в преступной группировке по незаконному приобретению и изъятию наркотиков у граждан, путем создания определенных чатов в социальных мессенджерах "Телеграм" и "Вотсап", совместно с сотрудниками подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Как ранее отмечалось, вышеуказанные сотрудники, используя данные мессенджеры преднамеренно задерживали лиц, намеревавшихся приобрести наркотические средства с целью личного употребления. Затем, под предлогом привлечения к уголовной ответственности, путем шантажа и угрозы привлечения к уголовной ответственности вымогали денежные средства, сумма которых варьировалась от 500 до 5 тыс. долларов США.

Задержанный М.А.М. согласно постановления Первомайского районного суда г.Бишкек, водворен в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно розыскные мероприятия в отношении других сотрудников МВД причастных к вышеуказанной противоправной деятельности, для их задержания и привлечения к уголовной ответственности.

Граждан, пострадавших от аналогичных преступлений просим сообщать по тел: (0312) 66-04-75 и 0708 72 28 01. Анонимность гарантируется.


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URL: https://www.vb.kg/432075
Теги:
ГКНБ, УВД, Первомайский район, правоохранители
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