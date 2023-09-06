"Тазалык" просит горожан не выбрасывать мусор в неположенных местах

Муниципальное предприятие "Тазалык" использует в Бишкеке два вида вывоза твердых бытовых отходов. Первый вывозит мусор из специально отведенных мест: контейнерных площадок, а второй со двора в установленный день по специальному графику. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Однако мусор выбрасывается в непредусмотренных местах столицы (насчитывается 30 точек).

Например, несмотря на то, что на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Буденного не были установлены контейнеры, а представители местной власти разъясняли жителям, вывешивали инструкции о том, что нельзя выбрасывать мусор, горожане продолжают это делать. Несмотря на это, работники МП "Тазалык" вынуждены выносить мусор два раза в день, даже если не успевают по графику.

Уважаемые горожане и гости столицы! Просим вас выбрасывать мусор в положенных местах или вывозить его в день прибытия мусоровоза на улицы, согласно графику.

Напомним, за выброс мусора в неположенном месте налагается штраф в размере 7500 сомов согласно статье 115 Кодекса о нарушениях.