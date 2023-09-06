Погода
$ 88.00 - 88.32
€ 94.57 - 95.57

"Тазалык" просит горожан не выбрасывать мусор в неположенных местах

327  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальное предприятие "Тазалык" использует в Бишкеке два вида вывоза твердых бытовых отходов. Первый вывозит мусор из специально отведенных мест: контейнерных площадок, а второй со двора в установленный день по специальному графику. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Однако мусор выбрасывается в непредусмотренных местах столицы (насчитывается 30 точек).

Например, несмотря на то, что на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Буденного не были установлены контейнеры, а представители местной власти разъясняли жителям, вывешивали инструкции о том, что нельзя выбрасывать мусор, горожане продолжают это делать. Несмотря на это, работники МП "Тазалык" вынуждены выносить мусор два раза в день, даже если не успевают по графику.

Уважаемые горожане и гости столицы! Просим вас выбрасывать мусор в положенных местах или вывозить его в день прибытия мусоровоза на улицы, согласно графику.

Напомним, за выброс мусора в неположенном месте налагается штраф в размере 7500 сомов согласно статье 115 Кодекса о нарушениях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432076
Теги:
мусор, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  