Велосипедисты Китая завершили велопробег дружбы "Сиань – Алматы"

- Чуть позже мы обязательно посетим и Кыргызстан, - заявил vb.kg руководитель синьцзянской ассоциации велосипедистов, капитан команды и один из идейных вдохновителей акции за мир и дружбу между народами господин Лю.

На этот раз велосипедисты Китая ради мира и дружбы между народами преодолели почти четыре тысячи километров – от Сианя до Алматы.

- Наша акция приурочена прежде всего к 10-летию инициативы "Один пояс – один путь", которую провозгласил в Алматы 7 сентября 2013 года Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, - сказал vb.kg капитан команды, господин Лю. – Свою акцию мы посвятили также 30-летию дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан и началу нового Золотого периода в отношениях между двумя странами.

Как отметил капитан Лю, главная задача команды китайских велосипедистов – своей акцией еще более укрепить мир, дружбу и сотрудничество между народами Китая и Казахстана. Миротворцы примут участие в форуме, посвященном 10-летнему юбилею инициативы "Один пояс – один путь", который состоится в Алматы. А затем посетят дунганские села, где живут их земляки, выходцы из провинции Шэньси, навестят своих родственников.

Стартовал велопробег первого августа в городе Сиань, который считается отправной точкой, колыбелью Великого Шелкового пути. Журналисты встретились с участниками пробега в Урумчи 26 августа, которые остановились там немного отдохнуть. Они проехали по древнему маршруту Великого Шелкового пути через провинции Шэньси (Сиань, Саньян, Баоцзи), Ганьсу (Ланьчжоу, Дуньхуан). А также через города Синьцзяна - Хами, Турфан, Урумчи. Третьего сентября, как стало известно после нашей встречи, их торжественно встретили в Хоргосе.

Маршрут - а это тысячи километров под палящим солнцем, сильными ветрами, с крутыми спусками и подъемами - был непростым, но что удивительно: у всех участников было отличное настроение, столько оптимизма и положительных эмоций, которые буквально переполняли и самих велогонщиков и заряжали окружающих. Все были в прекрасной физической форме - подтянутые, спортивные, энергичные и все были настроены продолжить путь дальше - в Алматы.

И каково же было наше удивление, когда мы ближе познакомились с волонтерами мира и дружбы и узнали об их возрасте. Самому молодому участнику велопробега уже далеко за пятьдесят лет, а самому старшему – 81 год! Честно, в это не верилось, глядя на жизнерадостных, неугомонных мужчин и женщин, которых язык не поворачивался назвать даже пожилыми людьми ни внешне, ни по их внутреннему состоянию.

- В июне вместе с товарищами я впервые побывал в Казахстане, в дунганских селах, где нас встретили как самых дорогих гостей, скорее даже как близких родных – с искренней теплотой, присущей нашему народу. Впечатления от встреч буквально переполняли нас, - рассказал vb.kg капитан команды Лю. – После мы встретились и с президентом Ассоциации дунган Казахстана Хусейном Дауровым и тогда договорились провести эту акцию, посвященную десятилетнему юбилею "Пояса и пути" и 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном.

По словам господина Лю, они объявили набор в команду велогонщиков, готовых отправиться по Великому Шелковому пути из Сианя в Алматы.

- Надеялись собрать команду в течение месяца. Но желающих было так много - сотни, и набор пришлось прекратить уже через две недели. В основном составе нашей команды тридцать человек из одиннадцати провинций Китая. Это количество участников как бы

символизирует и соответствует юбилейной дате - 30- летию установления дипломатических отношений. Но с нами едут еще восемь человек, которые буквально рвались в эту поездку, и мы тоже включили их в свою команду, в качестве запасных. Хотя мы все - единая команда, - добавил ее общительный капитан.

До велопробега его участники не знали друг друга, так как проживают в разных городах, подружились уже во время пути. Но все – любители велоспорта. Кто-то занимался им еще до выхода на пенсию, кто-то сел за руль уже после.

- Я из провинции Шэньси, города Сианя. Сама я китаянка, а мой муж – дунганин. Как только узнала о предстоящей акции, то сразу решила, что обязательно приму в ней участие. Тем более, что я давно занимаюсь велосипедным спортом. Цель нашей акции и, в частности, моя – передать частичку тепла китайского народа народу Казахстана и нашим землякам в дунганских селах, чтобы они почувствовали, что мы – добрые соседи и их друзья. На мой взгляд, ничего нет дороже мира и дружбы, - сказала одна из активных участниц пробега Галин.

На наш вопрос, как близкие отнеслись к ее участию в такой дальней и сложной поездке, Галин эмоционально начала объяснять нам реакцию семьи, но и без перевода было понятно, что Галин все поддержали.

- Мне уже 68 лет, но возраст для меня не помеха, тем более, что много лет занимаюсь велоспортом, - пояснила нам другая участница пробега из Сианя Си Фа. – Я хочу рассказать своим друзьям из Казахстана, что инициатива нашего лидера Си Цзиньпина

"Один пояс – один путь" несет всем народам мир, благополучие и взаимовыгодное сотрудничество. А наша акция как мостик между народами Казахстана и Китая. Но я уверена, что мы продолжим такие велопробеги и в другие страны Центральной Азии для

укрепления дружбы и добрососедства между нами.

В команде велосипедистов тринадцать женщин. И ни одна, как говорится, не сошла с дистанции. Энергичные, активные, они, наоборот, задавали тон в велопробеге и крутили педали даже быстрее многих мужчин.

Каждый из участников велопробега, как нам сказали, потратил немалую сумму из своих личных сбережений, но, судя по их задору, смеху, энергетике, они меньше всего думали об этом. Как сказала Галин, разве что-то может заменить радость от встреч с земляками и от знакомства с друзьями из соседней страны!

- Наша Ассоциация дунган Казахстана оплатила только часть расходов на велопробег, помогла приобрести экипировку и оплатила дорогу от Алматы до дунганских сел. Только на это ушло несколько миллионов тенге, - отметил глава ассоциации и общественного фонда "Новый Шелковый путь" Хусейн Дауров. – А китайские велосипедисты преодолели тысячи километров дороги и были в пути более месяца.

- И достигли цель своей поездки! Мы тронуты радушным приемом, который нам оказали на казахстанской земле, - буквально воскликнул господин Лю. – И видим, что не зря преодолели такой крутой маршрут. Мы проложили еще одну дорогу дружбы и мира между нашими народами.