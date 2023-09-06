Погода
$ 88.00 - 88.32
€ 94.57 - 95.57

Замира Акбагышева: Я приветствую акцент форума "Китай-ЦА" на сотрудничество

303  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Делегация Конгресса женщин Кыргызстана по приглашению китайской стороны примет участие в Форуме по развитию женщин "Китай-ЦА".

10-й Форум сотрудничества "Китай-Центральная Азия" пройдет с 8 по 10 сентября в городе Сямэнь провинции Фуцзянь Китая. В рамках его Всекитайская федерация женщин, Китайский Комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и Народное правительство провинции Фуцзянь проведут Форум по развитию женщин "Китай - Центральная Азия".

Президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева выразила уверенность в том, что объединение усилий женщин не только Китая и Центральной Азии, но и из разных уголков планеты позволит сделать мир гуманнее, справедливее и милосерднее.

"Женское участие и лидерство способствуют заключению более прочных и мирных соглашений, совершенствованию программ социальной защиты и усилению экологической повестки. Я приветствую акцент форума на тесное глобальное сотрудничество в целях расширения участия женщин в различных сферах, - сказала vb.kg накануне поездки Замира Акбагышева. – Цель нынешней встречи - продолжение дружественных отношений, углубление взаимовыгодного сотрудничества".

Как известно, в мае в Сиане состоялся первый саммит "Китай-Центральная Азия". Председатель КНР Си Цзиньпин и главы пяти стран ЦА обобщили опыт многопланового сотрудничества и определили новые ориентиры дальнейшего взаимодействия. Главы государств совместно подписали Сианьскую декларацию саммита "Китай-Центральная Азия", наметили новый план и путь дальнейшего развития отношений между Китаем и ЦА, что открыло новую эру во взаимодействии между странами. Стороны единогласно договорились о совместном создании более тесного сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии.

Форум по укреплению обменов и сотрудничества между женщинами Китая и ЦА направлен как раз на выполнение этого важного консенсуса, достигнутого главами государств шести стран. Это уже четвертая с 2019 года встреча женщин Китая и стран Центральной Азии, которую проводят Всекитайская федерация женщин совместно с Китайским Комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и местными правительствами Китая.

Благодаря таким встречам создана площадка для обменов мнениями между женщинами Китая и ЦА по вопросам, представляющим общий интерес, таким, как борьба с бедностью женщин, развитие женского предпринимательства, сохранение здоровья, образование, воспитание детей. На площадке не только обмениваются мнениями, но и обсуждают стратегии действий по совместной выработке современных и востребованных подходов по повышению социального благополучия и всестороннего развития женщин, по сохранению стабильных и дружеских отношений между народами Китая и стран Центральной Азии.

"Судя по предыдущим форумам, мы видим, как активно женское сообщество участвует в социально-экономическом и гуманитарном развитии в каждой из наших стран, - отметила Замира Акбагышева. – А наши энергия, неравнодушие, искренность обязательно проложат нам общую дорогу к успеху, к укреплению взаимопонимания, дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества между женщинами Китая и стран Центральной Азии. Не случайно тема нынешнего форума - "Женщины и устойчивое развитие".

В нем примут участие более ста представителей разных стран, в том числе женщины-лидеры, руководители женских организаций, послы и дипломаты стран ЦА и стран ШОС в Китае, Генеральный секретарь ШОС, а также руководители заинтересованных ведомств и эксперты Китая.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432082
Теги:
Китай, Центральная Азия, сотрудничество, женщины, конгресс, женский форум
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  