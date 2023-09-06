Замира Акбагышева: Я приветствую акцент форума "Китай-ЦА" на сотрудничество

Делегация Конгресса женщин Кыргызстана по приглашению китайской стороны примет участие в Форуме по развитию женщин "Китай-ЦА".

10-й Форум сотрудничества "Китай-Центральная Азия" пройдет с 8 по 10 сентября в городе Сямэнь провинции Фуцзянь Китая. В рамках его Всекитайская федерация женщин, Китайский Комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и Народное правительство провинции Фуцзянь проведут Форум по развитию женщин "Китай - Центральная Азия".

Президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева выразила уверенность в том, что объединение усилий женщин не только Китая и Центральной Азии, но и из разных уголков планеты позволит сделать мир гуманнее, справедливее и милосерднее.

"Женское участие и лидерство способствуют заключению более прочных и мирных соглашений, совершенствованию программ социальной защиты и усилению экологической повестки. Я приветствую акцент форума на тесное глобальное сотрудничество в целях расширения участия женщин в различных сферах, - сказала vb.kg накануне поездки Замира Акбагышева. – Цель нынешней встречи - продолжение дружественных отношений, углубление взаимовыгодного сотрудничества".

Как известно, в мае в Сиане состоялся первый саммит "Китай-Центральная Азия". Председатель КНР Си Цзиньпин и главы пяти стран ЦА обобщили опыт многопланового сотрудничества и определили новые ориентиры дальнейшего взаимодействия. Главы государств совместно подписали Сианьскую декларацию саммита "Китай-Центральная Азия", наметили новый план и путь дальнейшего развития отношений между Китаем и ЦА, что открыло новую эру во взаимодействии между странами. Стороны единогласно договорились о совместном создании более тесного сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии.

Форум по укреплению обменов и сотрудничества между женщинами Китая и ЦА направлен как раз на выполнение этого важного консенсуса, достигнутого главами государств шести стран. Это уже четвертая с 2019 года встреча женщин Китая и стран Центральной Азии, которую проводят Всекитайская федерация женщин совместно с Китайским Комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и местными правительствами Китая.

Благодаря таким встречам создана площадка для обменов мнениями между женщинами Китая и ЦА по вопросам, представляющим общий интерес, таким, как борьба с бедностью женщин, развитие женского предпринимательства, сохранение здоровья, образование, воспитание детей. На площадке не только обмениваются мнениями, но и обсуждают стратегии действий по совместной выработке современных и востребованных подходов по повышению социального благополучия и всестороннего развития женщин, по сохранению стабильных и дружеских отношений между народами Китая и стран Центральной Азии.

"Судя по предыдущим форумам, мы видим, как активно женское сообщество участвует в социально-экономическом и гуманитарном развитии в каждой из наших стран, - отметила Замира Акбагышева. – А наши энергия, неравнодушие, искренность обязательно проложат нам общую дорогу к успеху, к укреплению взаимопонимания, дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества между женщинами Китая и стран Центральной Азии. Не случайно тема нынешнего форума - "Женщины и устойчивое развитие".

В нем примут участие более ста представителей разных стран, в том числе женщины-лидеры, руководители женских организаций, послы и дипломаты стран ЦА и стран ШОС в Китае, Генеральный секретарь ШОС, а также руководители заинтересованных ведомств и эксперты Китая.